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Predstavnici Vlade Srbije su na današnjem sastanku sa predstavnicima poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada za narednu godinu predložili da se minimalac poveća sa sadašnjih 550 na 600 evra, izjavio je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

On je rekao da je ranijim planovima, predviđeno da sledeće godine prosečna zarada bude 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra, a da minimalna zarada do kraja naredne godine dođe do nivoa od 650 evra.

- Mi ono što obećamo, to i uradimo. U okviru toga smo izašli sa današnjim predlogom, da se minimalna zarada sa 550 evra, poveća na 600 evra, što je korak do obećane cifre, i da do kraja naredne godine ona bude 650 evra - rekao je Mali.

Naveo je da će što se poslodavac tiče, najveći teret povećanja minimalca podneti država podizanjem za 9,2 odsto neoporezivog dela dohotka.

On je za utorak najavio sednicu Socijalno - ekonomskog saveta na kojoj se očekuje donošenje konačne odluke o minimalcu za sledeću godinu.