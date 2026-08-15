Slušaj vest

Problem sa parkiranjem u Beogradu i drugim većim gradovima u Srbiji sve više zadaje glavobolje vlasnicima putničkih vozila, što za posledicu ima i popriličan rast cene garaža kako za kupovinu, tako i za iznajmljivanje.

Garaže sve skuplje

Cene su toliko otišle u nebo da se danas i na perifernim delovima Beograda garaže ne može kupiti ispod 15.000 evra. Tako se garažno mesto na Bežanijskoj kosi prodaje po ceni od 26.000 evra.

Da je za garažu potrebno izdvojiti ogromnu svotu novca vidi se i iz oglasa za prodaju garaže u Zemunu u Ulici cara Dušana, u blizini Više medicinske škole.

- Prodajem garaže uknjiženo,1/1, upotrebna dozvola, 2,75x8,8, 24 m2 (12+12) kod Više medicinske škole. Cena 46.000 evra - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

1/6 Vidi galeriju Garažu u Zemunu kdo Više medicinske škole prodaju za 46.000 evra Foto: Printscreen/Dijaspora Oglasi

Na periferiji Beograda kvadrat 1.500 evra

Prema podacima sa sajta 4zida, tržište garaža i parking mesta u Srbiji beleži stabilnu tražnju, uz najveću koncentraciju ponude u većim gradovima poput Beograda i Novog Sada.

U Beogradu se jasno vidi veliki raspon cena, koji najviše zavisi od lokacije i tipa parkinga. Na obodima i u delovima grada van najužeg centra, kvadrat garažnog prostora počinje od oko 1.150 evra, gde se parking mesto od 13 m² može naći za oko 15.000 evra u naseljima poput Lekinog brda, Cvetkove pijace ili Trošarine.