Tržište nekretnina u Hrvatskoj već duže vreme beleži rast cena, ali najnoviji trend dodatno je iznenadio kupce, značajno su poskupeli i garažni prostori, koji se sada prodaju po cenama koje su uporedive sa stanovima.

Jedan od najupečatljivijih primera dolazi iz Splita, gde je u naselju Lokve oglašena garaža od svega 18 kvadratnih metara po ceni od čak 99.000 evra.

To znači da cena po kvadratu prelazi 5.500 evra, što je nivo koji se inače vezuje za stanove u atraktivnijim delovima gradova.

Šta se zapravo prodaje

Prema oglasu, garaža nije potpuno osnovna, opremljena je priključcima za struju i vodu, poseduje rolo vrata na daljinsko upravljanje i ima urednu dokumentaciju bez tereta. Takođe, reč je o etažiranom prostoru, što znači da je pravno jasno definisan.

Ipak, uprkos tim pogodnostima, cena je za mnoge iznenađujuća.

Slični primeri širom zemlje

Visoke cene garaža nisu izolovan slučaj. U Zagrebu je nedavno garaža od 38 kvadrata prodata za čak 150.000 evra, dok se parkirna mesta u pojedinim delovima grada kreću od 35.000 do 40.000 evra.

Dodatno zabrinjava činjenica da su pre desetak godina garaže mogle da se kupe za oko 10.000 evra, dok su danas postale luksuz dostupan znatno manjem broju kupaca.

Rast cena više nije ograničen samo na centralne delove gradova, poskupljenja su zahvatila i periferiju, gde su nekretnine ranije bile znatno pristupačnije.

Ovako velike promene izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama.

- Nekada se za taj novac mogao kupiti manji stan, a danas je sreća kao na lutriji ako uspete da kupite garažu - naveo je jedan korisnik.