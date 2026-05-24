Nemačka nastavlja da obara sopstvene rekorde u dodeli državljanstava, a prema najnovijim podacima, tokom 2025. godine nemački pasoš dobilo je više od 309.000 ljudi. Ovaj trend rasta, koji predstavlja skok od šest odsto u odnosu na prethodnu rekordnu godinu, direktna je posledica velike reforme zakona o državljanstvu, prenose tamošnji mediji.

Glavni razlog za ovoliku navalu su znatno olakšani uslovi koji su stupili na snagu sredinom prošle godine. Opšti rok za dobijanje pasoša smanjen je sa osam na svega pet godina boravka u zemlji, a u određenim slučajevima naturalizacija je moguća i ranije. Ipak, novina koja najviše privlači strance jeste dozvoljeno dvojno državljanstvo, što znači da novi državljani više ne moraju da se odriču svog matičnog pasoša.

Statistika pokazuje da su u prethodnom talasu najbrojniji bili državljani Sirije, koji čine čak 28 odsto novih Nemaca, a odmah iza njih slede državljani Turske. Međutim, nemačke vlasti u narednom periodu očekuju novi "bum" zahteva, pre svega od strane državljana Ukrajine koji su u zemlju stigli nakon februara 2022. godine.

Stručnjaci procenjuju da će mnoge izbeglice iskoristiti upravo skraćeni period za naturalizaciju kako bi stekle pravnu sigurnost pre proleća 2027. godine, kada im ističe trenutni status kolektivne zaštite. Iako broj zahteva vrtoglavo raste u gotovo svim saveznim pokrajinama, nadležni naglašavaju da se svaki zahtev i dalje detaljno proverava, ali da nova savezna vlada snažno podržava ovaj proces brže integracije stranaca u nemačko društvo.