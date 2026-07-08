Posle letovanja u Hrvatskoj Amerikanac poručio: "Mislim da sam završio sa Evropom leti" - i nisu cene u pitanju
Jedan američki turista sa Floride, nakon letovanja u Hrvatskoj tokom nedavnog toplotnog talasa, izjavio je da ozbiljno razmišlja o tome da odustane od letnjih putovanja u Evropu. Iako dolazi iz savezne američke države poznate po visokim temperaturama i velikoj vlažnosti vazduha, priznao je da su ga vrućine u Hrvatskoj potpuno iscrpele.
Njegovo iskustvo poklapa se sa meteorološkim podacima. Jun je, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, bio topliji od višegodišnjeg proseka u gotovo celoj zemlji, dok su kraj meseca i početak jula obeležili toplotni talasi sa temperaturama koje su na mnogim mestima prelazile 35 stepeni, zbog čega su izdavana narandžasta i crvena upozorenja.
Iskustvo sa velikim vrućinama
Svoje utiske on je podelio na Reditu. Objasnio je da je nakon prethodnog putovanja u zapadnu Evropu usred jula odlučio da ubuduće izbegava putovanja tokom jula i avgusta. Ove godine izabrao je Hrvatsku u junu, nadajući se prijatnijem vremenu.
- Možda zvuči kao da preterujem, ali ovaj toplotni talas je zaista nepodnošljiv. Već dve nedelje nisam imao priliku da se pošteno rashladim i osećam kako me to polako iscrpljuje. Živim na Floridi, koja je poznata po sparnim i vrelim letima, ali ovo je jednostavno previše - napisao je.
Dodao je da ga je posebno iznenadilo to što se, uprkos boravku na obali, gotovo nije osećao ni najmanji povetarac.
- Ako nisi u moru ili pod tušem, praktično nikada ne uspeš da se rashladiš - istakao je.
- Sigurno će neki reći da sam razmažen ili da preterujem, ali mnogo sam putovao i verovatno sa godinama sve teže podnosim ovakve uslove. Ovog puta nije bilo samo ono: "Baš je vruće", već sam se toliko znojio da sam po povratku kući pomislio da bi trebalo da odem na lekarski pregled - zaključio je.
Stotine komentara
Njegova objava izazvala je stotine komentara, a mnogi su mu pružili podršku. Brojni Hrvati složili su se da ne preteruje, navodeći da je reč o jednom od najtežih toplotnih talasa u poslednjih nekoliko godina.
- Nisi razmažen, potpuno te razumem. Ovo je verovatno najgori kraj juna kojeg se sećam. Već mi je muka od same šetnje napolju. Možda je prijatno u hladu i pored mora, ali za bilo kakvu drugu aktivnost gotovo da nema uslova - napisao je jedan korisnik.
Drugi su upozorili da ovakvi vremenski ekstremi postaju nova realnost.
- Najdepresivnije je to što će ovakvi toplotni talasi biti sve češći i sve intenzivniji - navodi se u jednom od komentara.
Mnogi putnici potvrdili su da zbog visokih temperatura poslednjih godina sve češće izbegavaju letovanja u južnoj Evropi tokom leta. Iako su ranije birali maj i jun, kažu da su i ti meseci postali izuzetno topli.
- Septembar je sada jedini pravi izbor za putovanje, a čak i april postaje sve privlačniji - zaključio je jedan od učesnika diskusije.
Biznis Kurir/Index.hr