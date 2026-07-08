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Jedan američki turista sa Floride, nakon letovanja u Hrvatskoj tokom nedavnog toplotnog talasa, izjavio je da ozbiljno razmišlja o tome da odustane od letnjih putovanja u Evropu. Iako dolazi iz savezne američke države poznate po visokim temperaturama i velikoj vlažnosti vazduha, priznao je da su ga vrućine u Hrvatskoj potpuno iscrpele.

Njegovo iskustvo poklapa se sa meteorološkim podacima. Jun je, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, bio topliji od višegodišnjeg proseka u gotovo celoj zemlji, dok su kraj meseca i početak jula obeležili toplotni talasi sa temperaturama koje su na mnogim mestima prelazile 35 stepeni, zbog čega su izdavana narandžasta i crvena upozorenja.

Iskustvo sa velikim vrućinama

Svoje utiske on je podelio na Reditu. Objasnio je da je nakon prethodnog putovanja u zapadnu Evropu usred jula odlučio da ubuduće izbegava putovanja tokom jula i avgusta. Ove godine izabrao je Hrvatsku u junu, nadajući se prijatnijem vremenu.

- Možda zvuči kao da preterujem, ali ovaj toplotni talas je zaista nepodnošljiv. Već dve nedelje nisam imao priliku da se pošteno rashladim i osećam kako me to polako iscrpljuje. Živim na Floridi, koja je poznata po sparnim i vrelim letima, ali ovo je jednostavno previše - napisao je.

Foto: Shutterstock

Dodao je da ga je posebno iznenadilo to što se, uprkos boravku na obali, gotovo nije osećao ni najmanji povetarac.

- Ako nisi u moru ili pod tušem, praktično nikada ne uspeš da se rashladiš - istakao je.

- Sigurno će neki reći da sam razmažen ili da preterujem, ali mnogo sam putovao i verovatno sa godinama sve teže podnosim ovakve uslove. Ovog puta nije bilo samo ono: "Baš je vruće", već sam se toliko znojio da sam po povratku kući pomislio da bi trebalo da odem na lekarski pregled - zaključio je.

Stotine komentara

Njegova objava izazvala je stotine komentara, a mnogi su mu pružili podršku. Brojni Hrvati složili su se da ne preteruje, navodeći da je reč o jednom od najtežih toplotnih talasa u poslednjih nekoliko godina.

- Nisi razmažen, potpuno te razumem. Ovo je verovatno najgori kraj juna kojeg se sećam. Već mi je muka od same šetnje napolju. Možda je prijatno u hladu i pored mora, ali za bilo kakvu drugu aktivnost gotovo da nema uslova - napisao je jedan korisnik.

Foto: Sheviakova Kateryna/Shutterstock

Drugi su upozorili da ovakvi vremenski ekstremi postaju nova realnost.

- Najdepresivnije je to što će ovakvi toplotni talasi biti sve češći i sve intenzivniji - navodi se u jednom od komentara.

Mnogi putnici potvrdili su da zbog visokih temperatura poslednjih godina sve češće izbegavaju letovanja u južnoj Evropi tokom leta. Iako su ranije birali maj i jun, kažu da su i ti meseci postali izuzetno topli.