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Mnogi budući penzioneri imaju dilemu kojoj filijali PIO fonda treba da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na penziju ukoliko su tokom radnog veka radili u jednom gradu, a živeli u drugom.

Odgovor na ovo pitanje objavljen je u najnovijem izdanju Glasa osiguranika.

Jedan čitalac iz Užica naveo je da je ceo radni vek proveo radeći na teritoriji opštine Požega, dok je sve vreme imao prebivalište u Užicu, gde i danas živi.

Kako ove godine ispunjava uslove za odlazak u penziju, zanimalo ga je kojoj filijali PIO fonda treba da podnese zahtev.

Prebivalište određuje nadležnu filijalu

Iz PIO fonda podsećaju da se od 1. jula 2021. godine primenjuje pravilo prema kojem je za rešavanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u prvom stepenu nadležna filijala na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište na dan podnošenja zahteva.

Ovo pravilo odnosi se na ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, utvrđivanje penzijskog staža i svojstva osiguranika, kao i na ostvarivanje prava po osnovu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju zaključenih sa državama koje su nekada bile republike u sastavu SFRJ.

U ovom slučaju zahtev se podnosi u Užicu

To znači da građanin koji je radio u Požegi, ali ima prebivalište u Užicu, zahtev za penziju podnosi Filijali PIO fonda u Užicu, bez obzira na to gde je proveo radni vek.

Na taj način prebivalište, a ne mesto zaposlenja, predstavlja ključni kriterijum za određivanje nadležne filijale PIO fonda za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na penziju.