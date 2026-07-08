Veća ušteda i bolji kvalitet života: Dodeljeno 284 ugovora za energetsku sanaciju domaćinstava na Novom Beogradu
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prisustvovala je dodeli 284 ugovora građanima Novog Beograda koji su ostvarili pravo na subvencije za unapređenje energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova, istakavši da ulaganja u energetsku sanaciju doprinose nižim računima i boljem kvalitetu života.
- Ministarstvo rudarstva i energetike i GO Novi Beograd su za subvencije na javnom pozivu sprovedenom prošle godine obezbedili ukupno 41,7 miliona dinara. Unapređenjem mera energetske efikasnosti u kućama i stanovima uz pomoć države, građani smanjuju potrošnju energije, troškove i izdatke za energente, podiže se kvalitet stanovanja i vrednost nekretnina. Iznos subvencija za pojedinačne mere je do 50 odsto, a socijalno ugrožene kategorije građana mogu da dobiju subvenciju do 90 odsto vrednosti radova - rekla je Đedović Handanović.
Efekti mera energetske efikasnosti
Govoreći o efektima mera, Đedović Handanović je objasnila koliko pojedinačni radovi doprinose uštedi:
Zamena stare stolarije: može da smanji gubitke toplote i donese uštede od oko 20 odsto.
Postavljanje termoizolacije: donosi uštede od oko 30 odsto.
Toplotne pumpe: mogu da smanje potrošnju energije i do 70 odsto.
Ugradnja solarnih panela: omogućava domaćinstvima da deo ili čak celokupnu potrošnju električne energije obezbede iz obnovljivih izvora.
Zadovoljstvo građana i rezultati ankete
Rezultati ankete među korisnicima koji su subvencije dobili po javnom pozivu iz 2023. godine potvrđuju da program daje konkretne rezultate:
- 95 odsto anketiranih građana izjavilo je da je zadovoljno tehničkom podrškom koju su dobili tokom čitavog procesa.
- 97 odsto je navelo da su sprovedene mere energetske sanacije doprinele poboljšanju kvaliteta stanovanja.
- Gotovo 60 odsto ispitanika istaklo je da su smanjili troškove grejanja za više od 10 odsto.
- Više od 20 odsto korisnika subvencije ostvarilo je uštede za grejanje veće od 30 odsto.
- To pokazuje da ovaj projekat donosi merljive koristi građanima i da smo na dobrom putu da nastavimo da ga razvijamo - rekla je ministarka.
Nastavak ulaganja u javne objekte
Kako je istakla, od početka godine ugovori za subvencije za unapređenje energetske efikasnosti dodeljeni su u više od 75 jedinica lokalne samouprave širom Srbije.
Ona je ukazala da resorno ministarstvo, pored podrške građanima, ulaže i u unapređenje energetske efikasnosti objekata od javnog značaja.
- Očekujem da će uspešna saradnja Ministarstva i Gradske opštine Novi Beograd biti nastavljena i u narednom periodu s obzirom da je opština na novi javni poziv za energetsku sanaciju objekata od javnog značaja prijavila Osnovnu školu „20. oktobar” u Bloku 70 - rekla je ministarka.
Biznis Kurir