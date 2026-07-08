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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prisustvovala je dodeli 284 ugovora građanima Novog Beograda koji su ostvarili pravo na subvencije za unapređenje energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova, istakavši da ulaganja u energetsku sanaciju doprinose nižim računima i boljem kvalitetu života.

Foto: Danilo Mijatović

- Ministarstvo rudarstva i energetike i GO Novi Beograd su za subvencije na javnom pozivu sprovedenom prošle godine obezbedili ukupno 41,7 miliona dinara. Unapređenjem mera energetske efikasnosti u kućama i stanovima uz pomoć države, građani smanjuju potrošnju energije, troškove i izdatke za energente, podiže se kvalitet stanovanja i vrednost nekretnina. Iznos subvencija za pojedinačne mere je do 50 odsto, a socijalno ugrožene kategorije građana mogu da dobiju subvenciju do 90 odsto vrednosti radova - rekla je Đedović Handanović.

Efekti mera energetske efikasnosti

Govoreći o efektima mera, Đedović Handanović je objasnila koliko pojedinačni radovi doprinose uštedi:

Zamena stare stolarije: može da smanji gubitke toplote i donese uštede od oko 20 odsto.

Postavljanje termoizolacije: donosi uštede od oko 30 odsto.

Toplotne pumpe: mogu da smanje potrošnju energije i do 70 odsto.

Ugradnja solarnih panela: omogućava domaćinstvima da deo ili čak celokupnu potrošnju električne energije obezbede iz obnovljivih izvora.

Zadovoljstvo građana i rezultati ankete

Rezultati ankete među korisnicima koji su subvencije dobili po javnom pozivu iz 2023. godine potvrđuju da program daje konkretne rezultate:

Foto: Danilo Mijatović

95 odsto anketiranih građana izjavilo je da je zadovoljno tehničkom podrškom koju su dobili tokom čitavog procesa.

97 odsto je navelo da su sprovedene mere energetske sanacije doprinele poboljšanju kvaliteta stanovanja.

Gotovo 60 odsto ispitanika istaklo je da su smanjili troškove grejanja za više od 10 odsto.

Više od 20 odsto korisnika subvencije ostvarilo je uštede za grejanje veće od 30 odsto.

- To pokazuje da ovaj projekat donosi merljive koristi građanima i da smo na dobrom putu da nastavimo da ga razvijamo - rekla je ministarka.

Nastavak ulaganja u javne objekte

Kako je istakla, od početka godine ugovori za subvencije za unapređenje energetske efikasnosti dodeljeni su u više od 75 jedinica lokalne samouprave širom Srbije.

Ona je ukazala da resorno ministarstvo, pored podrške građanima, ulaže i u unapređenje energetske efikasnosti objekata od javnog značaja.

- Očekujem da će uspešna saradnja Ministarstva i Gradske opštine Novi Beograd biti nastavljena i u narednom periodu s obzirom da je opština na novi javni poziv za energetsku sanaciju objekata od javnog značaja prijavila Osnovnu školu „20. oktobar” u Bloku 70 - rekla je ministarka.