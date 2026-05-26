Slušaj vest

U Grockoj su danas uručeni ugovori za 111 domaćinstava, koja su dobila subvencije za energetsku sanaciju na javnom pozivu sprovedenom u 2025. godini.Ministarstvo rudarstva i energetike i lokalna samouprava izdvojili su za te subvencije 28,32 miliona dinara.

"Zahvaljujući tome će građani dobiti subvencije u iznosu od 50 do 65 odsto ulaganja za zamenu stolarije, izolacije, fasade, ugradnju toplotnih pumpi i solarnih panela", rekla je pomoćnica ministra Maja Vukadinović, saopštilo je Ministarstvo.

Dodala je da građani mogu, primenom različitih mera energetske efikasnosti, ostvariti značajne dugoročne uštede energije od 20 do 80 odsto.

Cilj projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane" je energetska sanacija više od 50.000 domaćinstava širom Srbije, do kraja sledeće godine.

"Do kraja ove godine godine se očekuje raspisivanje novog javnog poziva i pozivam građane da učestvuju i u narednim javnim pozivima, kao i da se informišu o subvencijama na sajtu čistaenergija.rs", rekla je Vukadinović.