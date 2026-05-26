Slušaj vest

Pred nama su topli letnji dani, a ti letnji meseci za mnoge mlade nisu rezervisani samo za odmor, već i za priliku da zarade prvi novac i steknu radno iskustvo.

Miloš Turinski iz Infostuda kaže da svakako od maja meseca većina naših mladih ljudi ode put Jadranskog primorja iz razloga zato što tamo zaista mogu da ostvare visoke zarade, pogotovo ukoliko rade u ugostiteljstvu na radnim mestima poput konobara ili kuvara.

- Ukoliko razmišljamo samo o našoj zemlji i negde našim okvirima, svakako ugostiteljstvo je i ovde visoko traženo i to su ti letnji poslovi baš zbog tog duplog deficita što ja volim da istaknem, iz razloga što sezona nam na postojeći deficit odvlači veliki broj radnika i onda je to idealna prilika za mlade da upravo uđu, da kažemo, možda na konobarske pozicije, da zarađuju lepe dnevnice plus bakšiš kako to ide u ovoj struci i da rade nekih mesec, dva, tri dana da ostvare neki možda džeparac ili novac koji su zacrtali - rekao je on.

Pored posla u ugostiteljstvu, visoko su plaćeni i poljoprivredni poslovi u kontekstu sezonskog branja voća koje sad kreće u zavisnosti od voća do voća.

- Cela ta sezona traje negde isto sad od maja meseca pa čak tamo do oktobra meseca i dnevnice znaju da idu čak do 50 evra. Ovde imamo takođe problem zato što mladima ovo nije toliko privlačno iz razloga zato što često moraju da se izmeste iz svog, da kažemo, rodnog mesta iako pare jesu dobre, međutim pre se opredeljuju za poslove koji su im negde bliži i lakši u krajnjem slučaju. Ono što je van sezonskih nekih poslova jesu sigurno dodatni poslovi koji mladi mogu da rade posle ili tokom neke pauze od školovanja. Svakako su poslovi koji su vezani, na primer, za call centar, za vođenje društvenih mreža, video editing ili editing fotografija. Tako da poslova zaista ima puno i ono što je takođe interesantno mladima jesu ti strani jezici i ukoliko imaju neko poznavanje, naročito engleskog jezika, mogu da drže časove gde se kreću časovi od 10 pa čak do 25 evra - napomenuo je Turinski.

Foto: RINA

Kada je reč o računici, odnosno koliko može da se zaradi, Turinski kaže da je to čista matematika.

- Ako je dnevnica u Beogradu za konobare negde oko 3.000 dinara, više manje u zavisnosti, naravno, od lokala do lokala, plus bakšiš, dakle mogu zaista da izađu sa lepim svotama tokom jednog meseca. Plus, evo malopre smo spomenuli i te poljoprivredne poslove, branja voća, dnevnica od 50 evra u zavisnosti koliko toga ste spremni da radite, koliko dana u mesecu, toliko možete zaista i da zaradite, ali zarade zaista nisu male - naveo je on.

- Mladi danas jako cene poslodavce koje nude fleksibilne modele rada iz razloga zato što žele da održe negde dobar balans između privatnog i poslovnog života, sve sa ciljem negde kako mladi ističu očuvanja svog mentalnog zdravlja, što je jako dobar pravac što ranije generacije nisu razmišljale. Dakle, nije im centar sveta posao, nego im je život koji vode posle posla i od kog samo žele lepo da žive - naveo je Turinski.

Foto: Alejandro M. Ferrer/Shutterstock

Ističe da sezonskih poslova ima sve više svake godine. U poslednjih pet godina, dodaje, čak 30 odsto je povećanje tih poslova.

Na pitanje kako bi posavetovao mlade koji traže posao, Turinski kaže da prvi posao ne mora da bude idealan.