Ferari (Ferrari) i električni automobili? Do pre neku godinu to je zvučalo potpuno nezamislivo, ali vremena su se očigledno promenila. Bilo im je potrebno pet godina da razviju model Luce, prvi električni automobil ove italijanske kompanije.

Minimalistički dizajn i praktičnost

Automobil je nastao u saradnji sa dizajnerskim kolektivom LoveFrom bivšeg Apple-ovog dizajnera Džonija Ajva (Jony Ive), pa se odmah primećuje minimalistički i tehnološki pristup oblikovanju.

Novi Luce razvijen je kao luksuzni grand tourer sa četvora vrata i pet sedišta, što ga čini jednim od najpraktičnijih Ferarija do sada.

Ključne karakteristike

Performanse: Pokreću ga četiri elektromotora koji razvijaju više od 1.000 KS.

Vozna dinamika: Iako je težak više od 2,2 tone, zahvaljujući naprednom vešanju i sistemu upravljanja na svakom točku, u vožnji deluje izuzetno agilno i precizno.

Baterija i domet: Nudi domet veći od 500 kilometara uz mogućnost brzog punjenja, zbog čega je prilagođen i tržištima poput Kine, gde su električna vozila već svakodnevica.

Cena i dostupnost

Model Luce će se prodavati po ceni od oko 550.000 evra, a prve isporuke kupcima očekuju se krajem 2026. godine.