Slušaj vest

Srbija se predstavlja u okviru zajedničkog štanda Evrope, namenjenog promociji evropskih destinacija na kineskom tržištu.

Tokom prvog dana sajma održana je prezentacija turističke ponude Srbije za predstavnike medija i organizatore putovanja iz Kine, s ciljem dodatnog približavanja destinacije kineskim turistima i jačanja saradnje sa partnerima iz turističke industrije.

Foto: TOS/ustupljene fotografije

Poseban akcenat stavljen je na promociju specijalizovane izložbe “EXPO 2027” Beograd, imajući u vidu da se “ITB China” održava u prostoru “Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center”, na lokaciji gde je 2010. godine održan svetski “EXPO” u Šangaju.

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović u intervju za “ITB China” istakla je značaj upravo takvih međunarodnih manifestacija za promociju destinacije i jačanje globalne prepoznatljivosti Srbije.

- Kina je jedno od najznačajnijih emitivnih tržišta za Srbiju i veoma nam je važno da budemo prisutni na događajima poput sajma “ITB China”. Posebno nam je važno što imamo priliku da predstavimo “EXPO 2027” Beograd, koji će dodatno pozicionirati Srbiju na globalnoj turističkoj mapi - navela je Labović.

Foto: TOS/ustupljene fotografije

Kineski turisti su, prema zvaničnim podacima, u top pet stranih turista prema broju dolazaka i noćenja, a rastu interesovanja za Srbiju doprinose direktne avio-linije, bezvizni režim i intenzivna saradnja dve zemlje u svim oblastima.

“ITB China”, inače, okuplja veliki broj turističkih organizacija, kompanija i profesionalaca iz oblasti turizma iz celog sveta i predstavlja jednu od najznačajnijih poslovnih platformi za povezivanje sa kineskim tržištem putovanja.