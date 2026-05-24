Kilogram ovog bobičastog voća višestruko je skuplji od domaćih jagoda. Na lozničkoj pijaci ovog nedeljnog jutra prodaju se po ceni od 3.000 dinara.

Kupci negoduju i dobacuju da za te pare mogu da kupe i junetinu i svinjetinu za više obroka!

- E, gde sam ja to brala, da znaš! I to ceo dan! Nije lako doći do njih, a i nema mnogo zrelih - pravda cenu starija žena.

Ispred nje, u plastičnim kutijicama po 200 grama ovog voća. Kaže da je prodala nekoliko. Niko nije pazario ceo kilogram.

Šumske jagode su samonikle biljke a uspevaju u brdskim predelima. Berači kažu da posao nije lak, a uvek su, dodaju, izloženi opasnosti od povreda "jer su jagode sitne, rastu među šibljem i granjem, a tu ima i zmija".

- Slatko od šumskih jagoda je najlepše. To će ti svi reći - uverava nas prodavačica.

Na tezgama sa voćem, mnogo su prihvatljivije domaće jagode. Cena im je pala na 350 dinara!