Stigle šumske jagode, ali cena nije za svakoga: Na lozničkoj pijaci koštaju kao tri kilograma mesa
Kilogram ovog bobičastog voća višestruko je skuplji od domaćih jagoda. Na lozničkoj pijaci ovog nedeljnog jutra prodaju se po ceni od 3.000 dinara.
Kupci negoduju i dobacuju da za te pare mogu da kupe i junetinu i svinjetinu za više obroka!
- E, gde sam ja to brala, da znaš! I to ceo dan! Nije lako doći do njih, a i nema mnogo zrelih - pravda cenu starija žena.
Ispred nje, u plastičnim kutijicama po 200 grama ovog voća. Kaže da je prodala nekoliko. Niko nije pazario ceo kilogram.
Šumske jagode su samonikle biljke a uspevaju u brdskim predelima. Berači kažu da posao nije lak, a uvek su, dodaju, izloženi opasnosti od povreda "jer su jagode sitne, rastu među šibljem i granjem, a tu ima i zmija".
- Slatko od šumskih jagoda je najlepše. To će ti svi reći - uverava nas prodavačica.
Na tezgama sa voćem, mnogo su prihvatljivije domaće jagode. Cena im je pala na 350 dinara!
