Slušaj vest

Na tezgama širom pijaca sve je više domaćih proizvoda, a građani već mogu da primete pad cena sezonskog voća poput jagoda i trešanja, uz najave da bi ponuda u narednom periodu mogla biti još bogatija i stabilnija.

Kako se kreću cene za ovo sezonsko voće koje je svake godine velika atrakcija, ekskluzivno za "Puls Srbije", izveštavala je Andrea Jovanović - novinar Kurira.

- Voće je do pre nekoliko dana bilo prilično skupo, posebno domaće jagode i trešnje koje su tek stigle na tržište. Međutim, već danas beleži se pad cena - jagode su pojeftinile u poslednja dva do tri dana, dok su trešnje znatno jeftinije nego juče, čak i do tri puta. Do pre oko nedelju do deset dana bila je uglavnom uvozna roba, a sada je većina na tezgama domaćeg porekla - za Kurir televiziju, rekao je sagovornik.

Foto: Kurir Televizija

Pad cena i dolazak domaće robe na pijace

Na pijacama se beleži sve veće prisustvo domaće proizvodnje, uz promene cena sezonskog voća i povrća koje su u padu i stabilizaciji, dok se očekuje da će se tržište u narednom periodu dodatno prilagođavati ponudi, za Kurir televiziju, naveo je.

- Pored domaćih trešanja stiglo je i povrće takođe. Malo po malo stiže sve ono što vidite, i sada je praktično sve domaća proizvodnja. Pre toga je većina bila uvozna, ali sada se to menja i iz dana u dan biće sve više domaće robe. Jagode su trenutno u padu, ali to neće dugo trajati, možda još 10 do 15 dana. Već nakon toga očekuje se povratak cena na oko 400 do 500 dinara. Trešnje tek stižu i ove godine je rod dobar, pa će se cena verovatno zadržati na nivou od 300 do 400 dinara, a možda bude i niža, u zavisnosti od ponude.

1/3 Vidi galeriju Cene jagoda, trešanja i povrća na pijacama Foto: Kurir Televizija

- Zelena salata se kreće od 30 do 40 dinara za manje komade, dok krupnija ide do 150, a kristalna oko 200 dinara. Trešnja je do skoro koštala 700 do 1000 dinara, a sada je već 300 do 500 dinara, u zavisnosti od sorte i svežine. Prošle godine trešnja gotovo da nije ni rodila zbog mraza, pa je ponuda bila minimalna. Ove godine je situacija potpuno drugačija, mraz nije napravio štetu u periodu cvetanja i rod je znatno bolji, pa će i ponuda biti veća. Ove godine će ih biti u izobilju - imaće ih na svakoj tezgi - zaključio je sagovornik.

02:01 DOMAĆA ROBA PREPLAVILA TEZGE! EVO KAKO SE KREĆU CENE VOĆA I POVRĆA: Rod bolji nego prošle godine, cene u drastičnom padu, a evo i do kada Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs