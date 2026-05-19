Sve su intenzivnije aktivnosti na pripremama za izgradnju reverzibilne hidroelektrane „Bistrica“, jednog od najvažnijih strateških energetskih projekata, ključnog za energetsku budućnost Srbije i regiona. Priprema tehničke dokumentacije nalazi se u završnoj fazi, raspisan je i prvi tender za pripremne infrastrukturne radove, a nakon donošenja rešenja Vlade Republike Srbije o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta i objekata, aktivirani su razgovori sa predstavnicima opština Nova Varoš i Priboj, na čijoj teritoriji će biti izgrađen ovaj energetski kapacitet snage oko 660 megavata.

Počeli su i prvi razgovori sa vlasnicima nepokretnosti iz Priboja i Nove Varoši u vezi sa postupkom eksproprijacije, za sada kada je reč o zemljištu potrebnom za pripremne radove koji obuhvataju rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove infrastrukture, poput državnog puta i vodovoda. Predstavnici „Elektroprivrede Srbije“ delu meštana i vlasnika parcela koje će prve ući u postupak eksproprijacije predstavili su nadležnosti i naredne korake u procesu. Takvi razgovori biće nastavljeni i u narednom periodu, u skladu sa daljim tokom aktivnosti vezanih za eksproprijaciju.

Foto: EPS

Bliska saradnja svih učesnika ocenjena je kao neophodna za dalji razvoj projekta, zbog čega je intenzivirana komunikacija između Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva zaštite životne sredine, „Elektroprivrede Srbije“ i opština Nova Varoš, Priboj i Prijepolje. Mapiranje adekvatnih lokacija za odlaganje građevinskog materijala iz iskopa buduće elektrane, kao i rešavanje statusa nesanitarne deponije „Druglići“, bile su glavne teme sastanka Aleksandra Dujanovića, državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine, Milana Aleksića, savetnika za kapitalne investicije u Ministarstvu rudarstva i energetike, i Aleksandra Jakovljevića, izvršnog direktora za investicije i razvoj u EPS-u, sa predsednicima opština Nova Varoš, Priboj i Prijepolje.

- Reverzibilna HE „Bistrica“ je najveći energetski objekat koji gradimo u Srbiji koji će ne samo ojačati energetiku i ekonomiju države, već će uticati i na privredu u ovim opštinama i najviše na to da lokalno stanovništvo ostane da živi u ovom kraju i razvija ga. Nastojimo da se ispune svi neophodni parametri i zahtevi u pogledu zaštite životne sredine, svesni toga da ovaj projekat određuje energetsku budućnost Srbije i omogućava sigurno priključenje i do 1.500 megavata kapaciteta koji koriste obnovljive izvore energije. To je jedan od strateških ciljeva našeg energetskog sektora u procesu energetske tranzicije i dekarbonizacije - rekao je Milan Aleksić, savetnik za kapitalne investicije u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Dogovoreno je da se u narednom periodu, kroz zajedničku komunikaciju ministarstava privrede, zaštite životne sredine, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, rudarstva i energetike, „Elektroprivrede Srbije“ i opština sa ovog područja, pronađu najbolja rešenja za odlaganje materijala iz iskopa, kao i za rešavanje statusa nesanitarne deponije „Druglići“. Istaknuto je i da realizacija projekta reverzibilne HE „Bistrica“ predstavlja priliku da se određeni infrastrukturni i komunalni izazovi prevaziđu u korist svih zainteresovanih strana.