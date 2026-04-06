Završena je još jedna velika investicija "Elektroprivrede Srbije" i u probnom radu je postrojenje za odsumporavanje u termoelektrani „Nikola Tesla B“. Svečanom obeležavanju završetka radova na izgradnji ovog značajnog ekološkog projekta prisustvovali su ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“, Acuši Saito, otpravnik poslova u ambasadi Japana u Republici Srbiji, predstavnici „Mitsubishi Heavy Industries“ i izvođača radova.

Foto: Danilo Mijatović

- Ponosna sam što je završen najveći ekološki projekat u ovom delu Evrope i što sada naši najveći termo kapaciteti ispunjavaju sve ekološke norme i to ne samo domaće, već i evropske. Već uspešno rade ovakva postrojenja u Kostolcu B i TENT A i sada će i ovde emisije sumpor-dioksida biti drastično smanjene za čak 30 puta. Dodatno i emisije praškastih materija su ispod propisanih granica. Samo ovde u Obrenovcu u izgradnju sistema za odsumporavanje u TENT A i TENT B uloženo je više od 420 miliona eva. Na ovaj način još jednom smo potvrdili našu opredeljenost da modernizujemo srpsku energetiku, ali i da je uskladimo sa najvišim standardima zaštite životne sredine. Međutim, ono što je najvažnije je da na ovaj način unapređujemo kvalitet vazduha ne samo u Obrenovcu, već i u Beogradu, okolini - rekla je Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike.

- Danas smo još jednom pokazali da se odgovornom primenom savremenih tehnologija mogu postići konkretni rezultati u zaštiti životne sredine. Zajedno postavljamo visoke standarde kako energetski sistem može i treba da izgleda, jer naši građani upravo to i zaslužuju – efikasan, pouzdan energetski sistem, usaglašen sa svim ekološkim standardima - rekla je Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine.

Dušan Živković, generalni direktor EPS, istakao je da je investicija vredna oko 250 miliona evra i da je ovo postrojenje uspešno završeno sa japanskim partnerima i domaćim kompanijama.

Foto: Danilo Mijatović

- U ODG postrojenje ugrađena je najsavremenija oprema renomiranih proizvođača i reč je o tehnologiji odsumporavanja dimnih gasova vlažnim postupkom u kojem se koristi kreč. Nusproizvod ovog postupka je gips, koji se već proizvodi i koji je euro kvaliteta. Očekivana godišnja proizvodnja gipsa je oko 200.000 tona i time jačamo kapacitet EPS u cirkularnoj ekonomiji. Za nas je posebno važno što smo produžili radni vek i energetsku efikasnost jednog od oslonaca našeg elektroenergetskog sistema - rekao je Živković.

Ministarke, predstavnici EPS, ambasade Japana, kompanije „Mitsubishi Heavy Industries“, izvođači radova, u skladu sa japanskom tradicijom uspešno završen posao obeležili su otvaranjem „Sake“.