Predstavljanje kompanije u medijima ne sme biti prepušteno slučaju, već mora predstavljati sastavni i pažljivo planirani deo strategije svake moderne kompanije, bez obzira na njenu veličinu ili industriju u kojoj posluje. U razgovoru za Biznis Kurir, Jasmina Koprivica, ekspert iz oblasti digitalnog marketinga, detaljno je navela ključne izazove sa kojima se susreću biznisi na putu ka medijskoj prepoznatljivosti.

Nula budžeta, prvi koraci ka javnosti

Jedan od najvećih i najčešćih izazova za mikro i mala preduzeća jeste kako da plasiraju svoju poruku i ostvare vidljivost u medijima ili na društvenim mrežama, kada za marketing ne postoji apsolutno nikakav budžet. Koprivica ne negira da je to otežavajuća okolnost, ali naglašava da nedostatak finansija ne sme biti izgovor za pasivnost. Njen savet za ovakve kompanije zasniva se na prepoznavanju i maksimalnom iskorišćavanju postojećih unutrašnjih ljudskih resursa.

- Za početak bi trebalo da unutar svog tima odrede jednu osobu koja je prijemčiva za rad na društvenim mrežama, a sigurno je ima u svakoj firmi - objašnjava ona.

Zadatak menadžmenta je da toj osobi predstavi ovaj poduhvat kao profesionalni izazov. Jasna komunikacija unutar tima je ključna, zaposlenom treba otvoreno reći da sredstava za oglašavanje nema, ali da postoji snažna vizija i želja da javnost čuje za kompaniju. Sledeći korak je direktan izlazak na teren.

- Određenoj osobi treba dati zadatak da uspostavi kontakt sa medijima i da medije pozove u kompaniju, da odrade intervju i da se upoznaju sa načinom funkcionisanja te kompanije, šta radi, da li ima neke proizvodne pogone i slično. Važno je da se uspostavi saradnja i da se krene u redovno obaveštavanje javnosti o aktivnostima - navodi Koprivica.

Ovaj proces ne donosi instant rezultate kakve nudi zakupljen medijski prostor. On zahteva izuzetnu upornost, što u praksi podrazumeva slanje na desetine i desetine mejlova različitim medijima, sve dok se ne uspostavi prvi uspešan kontakt.

Rešavanje problema kao put do publike

Kada kompanija konačno otvori vrata ka medijima, presudno je da razume šta novinarima i urednicima zapravo privlači pažnju. Mnogi biznisi prave stratešku grešku pokušavajući da plasiraju korporativno samohvalisanje. Koprivica jasno definiše šta jednu priču čini zapravo primamljivom.

- Dobre priče su one koje rešavaju problem krajnjim korisnicima, koje zaista imaju benefit za društvo u celini ili za ljude koje interesuje ta industrija kojom se bavi kompanija - ističe ona.

Dakle, medijski prostor se "zarađuje" isključivo vrednošću informacija za publiku. Prava tema za novinare nastaje tek onog trenutka kada kompanija ume jasno da ispriča na koji način je njeno poslovanje rešilo određeni problem na tržištu i, u krajnjoj liniji, kako je unapredilo kvalitet života ljudi.

Preplitanje medija i društvenih mreža

Pored analize korporativnog pristupa, Koprivica se dotakla i pozicije samih medijskih kuća u modernom digitalnom svetu. Na pitanje da li tradicionalni mediji gube bitku sa društvenim mrežama, odgovor otkriva duboku promenu u navikama potrošača.

- Mislim da smo dosta ugroženi, zato što mi bez društvenih mreža sada ne možemo. Više nije osnovna aktivnost krajnjeg korisnika da dođe na sajt i čita vesti. Uglavnom ode na društvene mreže, pa preko društvenih mreža odlazi na domen određenog sajta - ističe Koprivica.

Iako ovaj trend na neki način ugrožava tradicionalni model posete portalima, on istovremeno nudi neverovatne mogućnosti. Društvene mreže su postale najmoćniji alat za distribuciju sadržaja. Rešenje za opstanak medija nije u otporu, već u potpunoj adaptaciji na nova pravila igre.

- Mi kao mediji moramo da prigrlimo društvene mreže, da budemo što aktivniji na istim i da drugačije pripremamo sadržaj za sajt ili televiziju, a drugačije za društvene mreže - zaključuje Koprivica, dajući jasan putokaz kako se moderan sadržaj mora formatirati u zavisnosti od platforme na kojoj se plasira.