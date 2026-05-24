Nemački trgovinski lanac Hammer, poznat po prodaji proizvoda za uređenje doma i kućnog tekstila, do kraja maja zatvara sve preostale prodavnice i odlazi u stečaj. Oko 1.100 zaposlenih ostaje bez posla.

Stečajni upravnik Stefan Meyer potvrdio je za nemačku agenciju dpa da će poslednjih 21 prodavnica biti zatvorena do kraja meseca, nakon čega sledi potpuno gašenje kompanije. Iako je bilo interesovanja potencijalnih investitora, nijedna ponuda za preuzimanje nije realizovana.

Kompanija Hammer Raumstylisten GmbH, koja upravlja ovim lancem specijalizovanim za podne obloge, zavese, dekoracije i kućni tekstil, podnela je zahtev za stečaj još u januaru ove godine.

Zbog lošeg finansijskog stanja i nedostatka perspektive, već krajem marta zatvoreno je 46 prodavnica, a dodatnih 20 ubrzo nakon toga. Krajem aprila otkaze je dobilo svih oko 1.100 zaposlenih.

Stečajni upravnik je ocenio da su uslovi za oporavak bili izuzetno teški, između ostalog zbog ponovljenog stečaja u kratkom periodu, slabe situacije u maloprodaji i pada potrošnje.

U međuvremenu se vode pregovori o tome da pojedine bivše lokacije Hammera preuzmu drugi trgovinski lanci ili zakupci prostora, ali još nije poznato da li će deo radnika biti ponovo zaposlen.

Hammer je još prošle godine preuzeo investicioni konzorcijum Rethink, ali identitet investitora nikada nije javno objavljen. Pre toga je bivša matična kompanija Brüder Schlau Gruppe takođe ušla u stečaj, nakon čega je poslovanje postepeno ugašeno.

Nemački maloprodajni sektor već godinama je pod pritiskom zbog slabe potrošnje i rasta onlajn kupovine. Slične probleme imaju i drugi lanci, dok se broj stečajeva u trgovini značajno povećava.