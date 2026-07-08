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Građani Srbije koji su deo radnog veka proveli u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini često imaju dilemu kome da se obrate kada žele informacije o penzijskom stažu ili ostvarivanju prava na penziju.

Odgovor na to pitanje objavljen je u najnovijem izdanju Glasa osiguranika Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Jedan čitalac iz Bačke Palanke naveo je da ima nekoliko godina radnog staža u Hrvatskoj, kao i u Bosni i Hercegovini, pa ga je zanimalo kojim institucijama može da se obrati i gde može da pronađe zvanične informacije.

Nadležne institucije za Federaciju BiH i Republiku Srpsku

Iz PIO fonda navode da je za građane koji su radili na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine nadležan Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje).

Za ostvarivanje prava po osnovu staža ostvarenog u Republici Srpskoj nadležan je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Ko je nadležan za staž u Hrvatskoj?

Građani koji su radili u Hrvatskoj informacije o penzijskom stažu, ostvarivanju prava i potrebnoj dokumentaciji mogu da dobiju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

PIO fond podseća da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarena na osnovu rada u državama nastalim raspadom bivše SFRJ uređuju u skladu sa važećim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, pa se za pitanja u vezi sa stažom ostvarenim u tim državama građani mogu obraćati i nadležnim institucijama u zemlji u kojoj je staž ostvaren.