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Opština Žagubica stavila je na javni uvid Nacrt plana detaljne regulacije vetroelektrane Gornjak i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, čime je pokrenuta procedura za realizaciju jednog od većih projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora na području Braničevskog upravnog okruga.

Nacrtom plana predviđena je izgradnja vetroparka Gornjak sa maksimalno 34 vetrogeneratora, od kojih će se sedam nalaziti na teritoriji opštine Žagubica, dok se ostatak planira na području opštine Petrovac na Mlavi.

Investitor projekta je kompanija Windflow East iz Beograda, koja je u vlasništvu turske Fortis Energy, dok je nosilac izrade planske dokumentacije Opštinska uprava Žagubica. Obrađivač plana je Arhiplan doo iz Aranđelovca.

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Područje obuhvaćeno planom na teritoriji Žagubice prostire se na 745,35 hektara i obuhvata delove katastarskih opština Breznica, Krepoljin i Osanica. Lokacija buduće vetroelektrane planirana je na brdskom području, uz uvažavanje potencijala vetra, konfiguracije terena, udaljenosti od naselja, kao i uslova zaštite prirode i kulturnih dobara.

Prema planskom dokumentu, između najbližeg planiranog vetrogeneratora i građevinskog područja naselja Krepoljin i Osanica biće obezbeđeno rastojanje od oko 5,3 do 6 kilometara.

Planirana vetroelektrana imaće odobrenu snagu na mestu priključenja na elektroenergetski sistem od 194,4 MW. Ukupna instalirana snaga generatora može biti veća zbog pokrivanja internih gubitaka u mreži, dok će rad pojedinih turbina biti softverski ograničavan kako bi snaga na mestu priključenja u svakom trenutku ostala u okviru dozvoljene vrednosti.

Osim izgradnje vetrogeneratora, planom je predviđena izgradnja pristupnih i internih puteva, kao i podzemne elektroenergetske kablovske infrastrukture srednjeg naponskog nivoa i optičkih kablova za upravljanje sistemom.

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Konačan izbor tipa vetrogeneratora, njihove pojedinačne snage i raspored turbina biće definisani u fazi izrade tehničke dokumentacije, nakon izbora opreme i usklađivanja sa uslovima operatora prenosnog sistema.

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije trajaće do 17. avgusta.

Kompanija Fortis Energy je objavila da očekuje da će projekat dostići status "Spreman za izgradnju" (Ready-to-Build - RTB) u prvom kvartalu 2027. godine. Fortis će faze izgradnje i instalacije izvoditi sa sopstvenim timovima i opremom, uz saradnju sa lokalnim dobavljačima i inženjerskim firmama. Komercijalni rad se očekuje u četvrtom kvartalu 2029. godine.

Sa kapacitetom od 194,4 MWe, kako dodaju, vetropark Gornjak je jedan od najvećih projekata obnovljive energije u jugoistočnoj Evropi, a predviđa se da će godišnje proizvoditi preko 520 gigavat-sati energije.