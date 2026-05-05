Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije Kirilom Tjurdenjevim o nabavci, preradi, prodaji i rezervama sirove nafte i naftnih derivata.

- NIS je ključna kompanija za sigurnost snabdevanja naftnim derivatima, pogotovo u ovom momentu poremećaja na svetskom tržištu nafte. Zbog rata u Iranu postoji pritisak na cene sirove nafte koje su rasle u prethodnom periodu, a Naftna industrija Srbije kao najveći učesnik na tržištu utiče na veleprodajne cene i važno je da smo usaglašeni i da NIS nastavi da podržava održavanje energetske stabilnosti i i sigurnosti na tržištu. NIS koristi 20 odsto domaće nafte i ima uslove da optimalno posluje. Do sada smo imali dobar dijalog uz spremnost NIS-a da odgovori zahtevima države, a ključni strateški ekonomski i politički prioritet ostaje energetska bezbednost države i očekujem odgovorno ponašanje NIS-a i nastavak partnerskog odnosa pogotovo u ovom kriznom momentu - navela je ona.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Đedović Handanović je istakla zainteresovanost državeza otkup kritične energetske infrastrukture koja je u Srbiji u vlasništvu NIS-a.

- Razgovarali smo o potencijalnom otkupu vetroparka Plandište, koji je 50 odsto u vlasništvu Naftne industrije Srbije za koji je država zainteresovana - rekla je ministarka.

Prema njenim rečima u maju je planirano da prerada nafte u rafineriji bude 326.000 tona, blizu maksimuma, a ugovorene količine sirove nafte koje stižu ovog meseca su oko 240.000 tona.

- NIS kao najveći snabdevač treba da osigura snabdevenost pumpi, uključujući mnoge benzinske stanice u malim mestima koje kupuju gorivo od njih i da se rezerve naftnih derivata podignu na maksimalan nivo, da bismo bili spremni na svaki neželjeni scenario - rekla je ministarka.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Ona je podsetila da država učinila izuzetne napore, ustupila 65.000 dizela iz rezervi i smanjila akcize za 25 odsto da bi se sprečile nestašice goriva i održala stabilnost cena, što je značajno smanjilo prihode države, koja snosi taj trošak.

Sastanku su prisustvovali zamenik predsednika Odbora direktora Dragutin Matanović, članovi Odbora direktora Irena Vujović, Milan Đurić i Dejan Radenković i Zoran Grujičić, predsednik Odbora Skupštine akcionara.