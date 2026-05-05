Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i kompanije MOL teku prilično dobro, kao i da će se razgovori između Srbije i MOL-a nastaviti sutra i prekosutra.

Ona je na Pupin forumu u Beogradu rekla da očekuje da će do 15. ili 16. maja biti stvoreni uslovi da se određene informacije podele sa SAD, koja treba da odobri ugovor.

Đedović Handanović je navela da je jedno od ključnih pitanja bilo da se MOL obaveže na određeni godišnji nivo prerade u rafineriji, kao i da su u vezi s tim već postignuti određeni dogovori.

- Jedno od ključnih pitanja je bilo i da se MOL obaveže da će imati određeni rafinerijski godišnji nivo prerade i mi smo postigli određene dogovore oko tog pitanja. To pitanje je poprilično odmaklo u usaglašavanju. Ostalo je par dodatnih pitanja pre svega komercijalnih, jer ćemo rešiti pravne delove koji se tiču i izgradnje novog naftovoda Srbija - Mađarska i zastupljenosti proizvoda iz Rafinerije na srpskom tržištu gde želimo da osiguramo da srpsko tržište bude obezbeđeno rafinerijskom preradom iz Pančeva - rekla je ona.

Dodala je i da očekuje da će pregovori uskoro biti završeni i da će biti postignut dogovoreni ugovor.

Biznis Kurir

