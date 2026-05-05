Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar za EXPO 2027 Beograd Jagoda Lazarević sastala se danas sa ministrom spoljne trgovine Ujedinjenih Arapskih Emirata dr Tanijem Al Zejudijem, na marginama drugog dana konferencije "Make it in the Emirates" u Abu Dabiju.

Intenzivno jačanje ekonomske saradnje, što je rezultiralo zaključivanjem više međudržavnih sporazuma i ugovora o saradnji i pokretanjem projekata od nacionalnog značaja, prati izuzetno dobre političke odnose Srbije i UAE, zahvaljujući prijateljstvu dvojice predsednika - Aleksandra Vučića i šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjanua. UAE je među najvažnijim trgovinskim partnerima Srbije sa državama članicama Saveta za saradnju zemalja Zaliva (GCC), konstatovano je na sastanku ministara.

Zaključivanjem Sporazuma o strateškom partnerstvu, zaključenim 2022. godine, odnosi između dve zemlje su podignuti na najviši nivo sa ciljem da se visok stepen saradnje nastavi u brojnim oblastima od zajedničkog interesa. Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i UAE, koji je stupio na snagu u junu prošle godine, obuhvaćena je liberalizacija trgovine i roba i usluga i ovaj sporazum predstavlja snažan podsticaj za značajno unapređenje kako spoljnotrgovinske razmene roba i usluga tako i investicione saradnje između Srbije i UAE.

Na sastanku je konstatovano i da ekonomsku saradnju Republike Srbije i UAE karakteriše razvijena i diversifikovana investiciona saradnja koja uključuje i projekte sa zajedničkim ulaganjem, kao i trgovinska razmena roba i usluga, u kojoj Republika Srbija ostvaruje suficit. Investicije iz UAE odlikuje sve veća diversifikacija - prisutne su u oblasti nekretnina, poljoprivredno-prehrambenom sektoru, avio-industriji, transportu i logistici, bankarskom sektoru, telekomunikacijama, ali sve više u oblasti obnovljivih izvora energije pa je državna kompanija UAE Masdar (u saradnji sa finskim partnerom) izgradila u Banatu najveći vetropark u Srbiji - Čibuk 1 a u toku je realizacija i projekta Čibuk 2.

Ministri dveju vlada na sastanku su razgovarali i o daljem unapređenju ekonomske saradnje, novim investicijama UAE, a dr Tani Al Zejudi najavio je i skoru posetu Srbiji.