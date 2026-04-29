Slušaj vest

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da će potrošači u Srbiji biti zaštićeniji nakon što je nedavno usvojen set trgovinskih zakona i navela da će zakoni o trgovini, zaštiti potrošača i trgovačkim praksama doneti novine i boljitak za kupce i potrošače, ali i za primarne poljoprivredne proizvođače.

Lazarevićeva je navela da sva tri zakona dotiču u većoj ili manjoj meri potrošače, a pre svega novi Zakon o zaštiti potrošača.

Dodala da je stepen izmena koji je pretrpeo prethodni zakon zahtevao donošenje novog zakona, uz transpoziciju tri važne evropske direktive koje uređuju tu oblast.

Po ugledu na EU

- Već 24 godine imamo zakone koji uređuju oblast zaštite potrošača, ali pojavljuju se novi izazovi i neke nove oblasti i važno je da se prati dinamika dešavanja u Evropskoj uniji u kojoj je stepen zaštite potrošača visok i treba da bude reper i za nas. U skladu sa tim ide i usklađivanje - rekla je ministarka za RTS.

Istakla je da će zakoni, a posebno Zakon o trgovačkim praksama koji je Srbija prvi put dobila, doneti novine i boljitke za potrošače i kupce kroz korekciju i normalizaciju cena, ali i za poljoprivredne proizvođače čija je pozicija vrlo često slaba u odnosu na druge aktere.

Foto: CandyRetriever/Shutterstock

- Oni su samim tim bili pritisnuti i nezadovoljni. S druge strane, zakon se tiče i odnosa između proizvođača i prerađivača i veletrgovaca i malotrgovaca. Uvodimo neki red. Do sada nismo imali zakon i svi akteri, a pogotovo oni najjači u tim lancima, imali su mogućnost da nameću određene nepoštene prakse koje su se odražavale na slabije i to se odražavalo i prelivalo i na cene - rekla je Lazarevićeva.

Bolja poslovna klima

Na pitanje na koji način će biti smanjena nelojalna konkurencija, stepen sive ekonomije i kako će biti kontrolisana naplata poreza, Lazarevićeva je rekla da je deo oko naplate poreza u nadležnosti resornog ministarstva, ali da se sa setom zakona pravi bolja poslovna klima.

Obaveza isticanja cena za sniženja

Govoreći o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, navela je da je usklađen sa EU AKI-jem, transponovanje direktive koja se tiče prethodne cene i pojasnila da će trgovci imati obavezu da ističu prethodnu cenu, odnosno najnižu cenu u poslednjih 30 dana u odnosu na trenutak objavljivanja akcije sniženja.

- Insistiramo na transparentnosti. Potrošači su osetljivi na cene i ne smeju da budu obmanjivani. Ako imate istaknutu prethodnu cenu, mada ni to nije 100 odsto garancija, ali tih 30 dana znači da kupujete nešto što je sniženo 30 odsto u odnosu na cenu koja je važila. Pokušavamo da doskočimo toj kreativnosti trgovaca koja je postojala i koja je vodila obmanjivanju velikog broja potrošača - rekla je Lazarevićeva.

Govoreći o onlajn tržištu i pokušajima obmanjivanja kupaca, ministarka je rekla da je trgovina u digitalnom prostoru od pandemije korone doživela eksponencijalni rast navodeći da je prošle godine u Srbiji realizovano 110 miliona transakcija, odnosno oko 300.000 kupovina na dnevnom nivou.

Digitalne usluge

Dodala je da je cilj novog Zakona o zaštiti potrošača da uredi odnose koji se tiču pružanja digitalnih usluga i digitalnih sadržaja.

- To je nova oblast i ta oblast evoluira, ovo nisu krajnje promene. Mi ćemo svakako pratiti sve što se bude dešavalo. Ono što nismo imali ranije je uređenje ugovora između trgovaca i pružanja digitalnih usluga i digitalnih sadržaja koje gotovo svi koristimo - rekla je ministarka.

Navela je da će zakonom biti zabranjene lažne recenzije kojima se koristili trgovci i dodala da onlajn tržište donosi mnoge izazove.

Govoreći o uvođenju tzv. uzbunjivača u trgovini, ministarka je kazala da je reč o mehanizmu koji je predviđen Zakonom o trgovačkim praksama i dodala da su tim zakonom preuzete pravne tekovine EU, ali i unete novine koje ne postoje u sličnim zakonskim rešenjima država članica EU.

- Upravo kako bi dolazili do pravih i tačnih informacija i da imamo saradnike u postupku, odnosno pojedince koji će, ukoliko imaju tačne, precizne i nesporne dokaze o postojanju nepoštene trgovačke prakse, moći to da podele sa Komisijom za zaštitu konkurencije. Upravo tokom primene uredbe, koja je istekla krajem februara, mi smo do mnogo informacija o nepoštenim trgovačkim praksama dolazili putem insajderskih informacija, jer se to dešavalo ispod radara. Ovo je mehanizam koji će biti stimulativan da se detektuju stvari koje su apsolutno zabranjene - rekla je Lazarevićeva.