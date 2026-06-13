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Iako nema zvaničnih podataka, nezvanične procene pokazuju da Hrvatskoj tokom letnje sezone nedostaje između 50.000 i 70.000 radnika, dok Crnoj Gori nedostaje oko 25.000 radnika na Jadranu. Najveća potražnja je za kuvarima, konobarima, baristima, pomoćnim radnicima, recepcionerima, sobaricama i drugim sezonskim radnicima u turizmu i ugostiteljstvu.

Godinama unazad najveći broj sezonaca dolazi upravo iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Sezona obično traje od polovine maja do druge polovine septembra. Prema procenama hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom prošle godine radnicima iz Srbije izdato je više od 25.000 radnih dozvola, piše Infostud.

U nastavku donosimo pregled onoga što je neophodno znati ukoliko razmišljate o sezonskom radu na Jadranskom primorju.

Potražnja za sezonskim radnicima

David Antonijević, osnivač jedne agencije za zapošljavanje, potvrđuje da Hrvatska i Crna Gora iz godine u godinu imaju sve veću potrebu za sezonskom radnom snagom, pre svega zbog nedostatka domaćih radnika. Hrvatska se suočava sa manjkom radne snage jer veliki broj njenih radnika odlazi na rad u druge države Evropske unije, dok Crna Gora ima ograničeno domaće tržište rada.

Prema njegovim rečima, radnicima iz Srbije koji žele da rade na Jadranu tokom letnje sezone najpre su potrebni važeći pasoš i potvrda o nekažnjavanju.

Agencija se bavi posredovanjem između poslodavaca iz Hrvatske i Crne Gore i radnika koji su zainteresovani za sezonski rad. Poslodavci preko agencije daju oglas za određeni profil radnika, dok agencija umesto njih traži kandidate i vrši preliminarnu selekciju.

- Od poslodavaca krajem decembra dobijamo zahteve za potrebnim profilima radnika za predstojeću sezonu. Potraga za kadrovima počinje već u januaru, kada oglašavamo otvorene pozicije, prikupljamo prijave i sprovodimo preliminarnu selekciju kandidata. Finalni razgovor potom organizuje sam poslodavac, bilo onlajn ili uživo. Važno je naglasiti da usluge posredovanja naplaćujemo isključivo od poslodavaca, dok kandidati naše usluge ne plaćaju - ističe David.

Osim preko agencije, kandidati mogu i direktno da apliciraju na sajtovima poslodavaca koji potražuju radnike iz regiona za rad na Jadranu.

Kuvar priprema hranu u kuhinji Foto: Shutterstock

Koji uslovi se najčešće traže

Poslodavci za većinu sezonskih pozicija pre svega traže prethodno radno iskustvo i praktična znanja potrebna za obavljanje posla. Kada je reč o zanimanjima poput kuvara i konobara, značaj ima i odgovarajuća srednja stručna sprema, odnosno formalno obrazovanje povezano sa tim poslom.

Pored iskustva i stručnih kvalifikacija, poželjno je i znanje stranih jezika, imajući u vidu da je među gostima na primorju sve više stranih turista.

Radna i boravišna dozvola

Radnu i boravišnu dozvolu za sezonskog radnika pribavlja poslodavac kod nadležnog organa u Hrvatskoj ili Crnoj Gori.

Da bi sezonski radnik ostvario prava koja proističu iz radnog odnosa na isti način kao i državljani, odnosno zaposleni u Hrvatskoj ili Crnoj Gori, neophodno je da potpiše ugovor o radu.

Strani radnici i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori moraju biti prijavljeni, odnosno moraju imati ugovor o radu. Takođe, moraju posedovati dozvolu za boravak i radnu dozvolu, koju pribavlja poslodavac.

Dozvola za boravak i rad uglavnom važi koliko i sam sezonski angažman, odnosno koliko traje period na koji je zaključen ugovor o radu. Na zahtev poslodavca, dozvola može biti produžena.

U praksi se dešava i da poslodavci, ukoliko postoji potreba za radnom snagom i obostrano zadovoljstvo saradnjom, zadrže radnike i nakon završetka turističke sezone.

Na šta obratiti pažnju pre ugovora

David Antonijević ističe da kandidati koji žele da se okušaju u sezonskom radu, posebno ako to rade prvi put, treba pažljivo da pročitaju ugovor koji potpisuju sa poslodavcem.

Veoma je važno da se unapred precizno definišu smeštaj i hrana, jer u gotovo 90 odsto slučajeva poslodavac obezbeđuje ove uslove.

- Važno je da kandidati znaju kakav tip smeštaja im se nudi, koliko je udaljen od radnog mesta, kao i broj obroka koji im je obezbeđen tokom radnog dana. Takođe, potrebno je jasno definisati radno vreme, broj radnih dana u nedelji i način obračuna zarade - objašnjava David.

U praksi, sezonski rad često podrazumeva rad šest dana nedeljno, uz mogućnost prekovremenog angažovanja. Zbog toga je posebno važno da način obračuna i isplate prekovremenog rada bude unapred precizno ugovoren.

Preporuka je da se prekovremeni sati isplaćuju zajedno sa redovnom zaradom na mesečnom nivou, kako bi obe strane imale jasna i transparentna očekivanja.

Veliki hoteli ili mali poslodavci

Prema rečima sagovornika, postoji značajna razlika između rada u velikim i renomiranim hotelskim lancima i rada kod manjih privrednika.

Foto: Shutterstock

U velikim hotelskim lancima plata može biti nešto niža, ali su ugovoreni uslovi gotovo po pravilu ispunjeni. Kod manjih poslodavaca često se nudi veća zarada, ali iza toga može stajati sedmodnevni rad po 10 ili više sati dnevno.

Takav rad ni u Hrvatskoj ni u Crnoj Gori nije zakonom dozvoljen, ali se u praksi dešava da pojedini poslodavci svesno krše pravila. Zbog toga kandidati treba posebno da obrate pažnju na radno vreme i obračun prekovremenog rada.

Kakva su prava sezonskih radnika

Na pitanje kakva su prava sezonskih radnika na Jadranu i koji su mehanizmi da ih zaštite, David Antonijević ističe da je ugovor ključna zaštita.

- Ako nisu temeljno definisali ugovor ili su verovali na reč, gotovo nikakvi. Zato je važno da se pažljivo raspitaju o svim detaljima kako samog posla, tako i smeštaja i drugih pogodnosti koje nudi poslodavac. Takođe, da pažljivo pročitaju ugovor koji potpisuju i obrate pažnju šta im se u tim ugovorima garantuje. Šta su im obaveze, a šta prava. Jer ugovor je jedina zaštita ukoliko dođe do nepredviđenih situacija - kaže sagovornik Infostuda.

Kako dodaje, dobro informisana odluka i jasno definisani uslovi rada najčešće znače uspešnu sezonu, ali i kvalitetno iskustvo koje može otvoriti vrata za buduće angažmane.

Proverite poslodavca pre odlaska

David savetuje kandidatima da se pre potpisivanja ugovora informišu o poslodavcu. Preporuka je da pročitaju recenzije i iskustva drugih radnika, koja se za većinu poslodavaca mogu pronaći na internetu.

Na taj način kandidati mogu dobiti realniju sliku o uslovima rada, smeštaju, isplati zarade i odnosu poslodavca prema zaposlenima.

Menadžerka poslala mejl radniku jer je otišao 3 min s posla ranije Foto: Shutterstock

Kako pripremiti CV za sezonu

Ne manje važno je i da kandidati pripreme adekvatan i jasan CV kojim će konkurisati za određenu poziciju. U biografiji treba posebno istaći iskustvo koje je relevantno za posao za koji se prijavljuju.

- U praksi se često dešava da kandidat konkuriše, na primer, za poziciju konobara, a da u biografiji ne istakne relevantno iskustvo iz ugostiteljstva, već akcenat stavi na radno iskustvo iz potpuno drugih oblasti. Poslodavcima je najvažnije da prepoznaju iskustvo i veštine koje su direktno povezane sa pozicijom za koju kandidat aplicira - objašnjava David Antonijević.

Najtraženije pozicije na Jadranu

Najveća potražnja je za kuvarima i konobarima, odnosno za kvalifikovanom radnom snagom.

Pored toga, traže se i:

pomoćni radnici u kuhinji

sobarice

higijeničari

pica majstori

roštilj majstori

barmeni

baristi

recepcioneri

radnici na održavanju u hotelima i turističkim kompleksima

Podaci agencija i kompanija koje se bave oglašavanjem poslova pokazuju da je najveća potražnja za radnicima sa iskustvom i konkretnim veštinama. Sa druge strane, najviše kandidata prijavljuje se za pozicije za koje nije potrebno prethodno radno iskustvo ili specifične kvalifikacije, poput pomoćnih radnika i sobarica.

Prilika za zaradu i sticanje iskustva

Sezonski rad na Jadranskom primorju može biti dobra prilika za zaradu, sticanje iskustva i buduće angažmane, ali samo ukoliko su uslovi rada unapred jasno dogovoreni.

Kandidati bi pre odlaska trebalo da provere poslodavca, pažljivo pročitaju ugovor, definišu uslove smeštaja, hrane, radnog vremena, zarade i prekovremenog rada, kao i da pripreme CV koji jasno pokazuje njihovo relevantno iskustvo.

Najvažnije pravilo je jednostavno: ne oslanjati se na usmene dogovore. Sve što je važno mora biti precizno navedeno u ugovoru.