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Louiz Hjuston kupila je 2011. godine na aukciji napuštenu zgradu u Čeltenhemu za 41.000 evra koja je godina služila kao javni WC. U početku je planirala da od nje napravi skroman smeštaj u kojem bi boravila kada posećuje porodicu u tom kraju.

Pored kupovne cene, potrošila je još oko 6.000 evra na pravne troškove i pribavljanje potrebnih dozvola, dok je u kompletnu obnovu uložila oko 52.000 evra.

Nekadašnji javni toalet pretvorila je u moderno uređenu kuću za odmor. Po završetku radova 2019. godine, tokom letnjih meseci iznajmljivala ju je preko platforme Airbnb po ceni od oko 140 evra po noćenju.

Zahvaljujući mirnoj lokaciji u prirodi, smeštaj je brzo postao veoma popularan među planinarima, izletnicima i vlasnicima pasa koji su želeli odmor daleko od gradske gužve.

1/5 Vidi galeriju Od javnog WC napravila atrakciju za turiste Foto: Youtube/ SWNS

Kuća ima dve prostrane spavaće sobe, a svaka poseduje sopstveno kupatilo. U prizemlju se nalaze kuhinja sa trpezarijom, dodatni toalet i odvojeni dnevni boravak.

Louiz, preduzetnica i vlasnica hotela iz Kornvola, kaže da je došlo vreme da ovu nekretninu prepusti novom vlasniku.

Veliki životni projekat

- Moja deca su sada odrasla i mnogo lakše mogu da dolaze kod mene u Kornvol. Žao mi je što prodajem ovu kuću, ali osećam da je došlo pravo vreme. To je bio moj najveći projekat. Sve sam organizovala sama - od finansiranja do pronalaženja izvođača radova. Uložila sam mnogo truda, vremena i emocija, zato će mi rastanak sa njom teško pasti - ispričala je ona.

Prvobitna ideja bila je da nekadašnji javni toalet pretvori u mali jednosoban stan za sopstvene potrebe. Međutim, posle razgovora sa urbanistima shvatila je da može da realizuje mnogo ambiciozniji projekat i napravi atraktivan smeštaj za turiste.

Prisetiila se da je objekat godinama bio zapušten i da su se u njemu još nalazili toaleti i pisoari.

Jedan od najvećih izazova bio je zahtev lokalnih urbanista da zgrada i nakon obnove zadrži izgled nekadašnjeg javnog toaleta, umesto da dobije izgled tradicionalne seoske kuće sa krovnim prozorima.