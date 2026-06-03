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U svetu koji sve više ceni jednostavnost, održivost i slobodu, male kuće postaju simbol drugačijeg načina života. Međutim, iza svakog minijaturnog doma ne kriju se samo praktičnost i estetski minimalizam, već i čitava filozofija koja slavi slobodu izbora, povezanost sa prirodom i kreativnost u svakom kvadratnom metru.

Entuzijasti koji su odlučili da žive ili investiraju u male kuće ne vide ograničenja. Naprotiv, u njima pronalaze lepotu i priliku. Male kuće često su pažljivo projektovani prostori koji svojom funkcionalnošću, toplinom i stilom prevazilaze skromnu kvadraturu. Svaki kutak ima svoju svrhu, svaki detalj je pažljivo osmišljen, a ceo prostor odiše šarmom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Ono što ih čini posebno zanimljivim jeste sve veće interesovanje tržišta za ovakve objekte. Male kuće su sve traženije za odmor, vikendice, smeštaj za iznajmljivanje preko Airbnb-a, pa čak i kao alternativno rešenje za stanovanje u urbanim sredinama. Njihova izgradnja je brža i jeftinija, troškovi održavanja su minimalni, a potencijal za povraćaj investicije iznenađujuće visok.

Vlasnici malih kuća često su istovremeno dizajneri, graditelji i domaćini. Njihove priče nisu samo inspirativne, već pokazuju da je moguće spojiti estetiku i ekonomsku isplativost. Neki su napustili korporativne poslove kako bi izgradili svoj "tiny home“ raj u prirodi i pretvorili ga u oazu za goste iz celog sveta. Drugi su prepoznali poslovnu priliku i razvili čitav portfolio malih kuća koje nude jedinstveno iskustvo boravka.

1/5 Vidi galeriju Ovako izgleda kuća od 11 kvadrata spolja Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Jer mala kuća nije samo prostor. Ona je stav, stil života i, sve češće, pametna poslovna odluka. O tome svedoči iskustvo vlasnika male kuće u nemačkom selu Rips.

Marita i Andreas pretvorili ruševinu u malo čudo

U mirnom selu Rips, smeštenom u nemačkoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, nalazi se kuća koja je privukla pažnju širom sveta. Sa površinom od svega 11 kvadratnih metara, ova dvospratna građevina kandiduje se za titulu "najmanje kuće za odmor na svetu".

Vlasnici, Marita Haneman-Mos i njen suprug Andreas Mos, kupili su napuštenu kućicu od cigle za simboličnu cenu od jednog evra. Iako je objekat bio u veoma lošem stanju, par je u njegovu obnovu uložio oko 190.000 evra, od čega je 52.000 evra obezbeđeno kroz subvencije, dok je 138.000 evra finansirano iz njihovih ličnih sredstava.

1/6 Vidi galeriju A, ovako izgleda kuća od 11 kvadrata unutra Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Uprkos skromnim dimenzijama, kuća nudi sve što je potrebno za prijatan boravak. U prizemlju se nalazi kompaktno kupatilo sa podnim grejanjem, dok spoljašnje stepenice vode do kuhinje opremljene kuvalom za vodu, sudoperom, mikrotalasnom pećnicom, malim šporetom i mini frižiderom. Tu su i sto sa stolicama, kao i kauč na razvlačenje, dok stakleni krov omogućava gostima da spavaju pod zvezdama.

Marita i Andreas već poseduju dve kuće za odmor, ali ova minijaturna kuća predstavlja njihov najambiciozniji projekat. Njihova strast prema dizajnu i održivosti spojila se sa preduzetničkim duhom, stvarajući jedinstveno iskustvo za goste. Cena noćenja iznosi 100 evra, a par se nada da će njihova kuća uskoro biti zvanično priznata kao najmanja kuća za odmor na svetu.

Ova priča iz Ripsa pokazuje kako vizija, posvećenost i ljubav prema detaljima mogu da pretvore i najmanji prostor u nešto zaista izuzetno.