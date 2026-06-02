Umesto klasičnih betonskih staza, sve više stručnjaka preporučuje polupropusne staze od ploča koje izgledaju moderno, a istovremeno rešavaju problem odvodnjavanja i sve to na ekološki prihvatljiv način.

Tradicionalne betonske staze dugo su bile standard u dvorištima, ali imaju jednu veliku manu - voda se zadržava na površini, stvarajući lokve, eroziju i opterećujući kanalizacioni sistem. Zato se sve češće biraju polupropusne staze koje omogućavaju da kiša prirodno prodre u zemlju.

Prema rečima stručnjaka za pejzažnu arhitekturu, polupropusni sistemi koriste mrežaste ili porozne ploče koje se mogu ispuniti šljunkom, travom ili čak malčem. Time se dobija površina koja je estetski privlačna, ali i funkcionalna - voda ne otiče u kanalizaciju, već se zadržava u zemljištu, čuvajući vlagu tokom leta i smanjujući stvaranje leda zimi.

Olivia Haris, ekspertkinja za održivu infrastrukturu, objašnjava da porozne ploče nude vlasnicima dvorišta nešto što beton ne može, a to je besprekorna integracija sa pejzažom. Travom ispunjene ploče stapaju se sa travnjakom, dok šljunak daje prirodan, teksturiran izgled.

Još jedna prednost je fleksibilnost. Dok betonske ploče teško prate krivine ili nepravilne oblike dvorišta, polupropusni sistemi se lako prilagođavaju, pa staza postaje deo dizajna, a ne vizuelni prekid.

Pejzažni dizajneri kažu da se u polupropusnom sistemu ploče postavljaju sa malim razmacima ispunjenim kamenčićima, a podloga mora biti propusna - zemlja ili drobljeni kamen - kako bi voda prolazila kroz ceo sistem.

Bolja drenaža: voda se prirodno upija u zemlju, smanjujući rizik od poplava i erozije.

Estetska fleksibilnost: staze se mogu ispuniti travom, šljunkom ili malčem i uklopiti u pejzaž.