Kompanija WMG (Wireless Media Group) učestvuje kao jedan od ključnih partnera na konferenciji Digital Day 2026, koja se održava 4. i 5. juna u Hangaru 1 u Beogradu, pod sloganom „All That Matters“. U skladu s temama koje ovogodišnje izdanje konferencije stavlja u fokus – od veštačke inteligencije, retail medija i digitalnih komunikacija do poverenja, kreativnosti i transformacije poslovnih modela – WMG će sa čak pet predstavnika učestvovati u panel-diskusijama posvećenim nekim od najaktuelnijih pitanja savremene industrije. Putem razgovora o budućnosti maloprodaje, promenama u komunikacijskom ekosistemu i ulozi tehnologije u oblikovanju odnosa između brendova i publike, predstavnici kompanije WMG daće doprinos ključnim diskusijama koje definišu pravac razvoja digitalnog tržišta.

Prvog dana konferencije, 4. juna, Aleksandar Petković, Head of Marketing u WMG Product & Services, učestvovaće na panelu „Retail Reimagined: Segmentation, Promotions and AI in Omnichannel“, koji će se održati u Main Hallu. U razgovoru s predstavnicima kompanija VTEX, Nespresso, Gigatron i ePlaneta, biće otvorena jedna od ključnih tema savremene maloprodaje – kako u eri omnichannel poslovanja kreirati promocije koje daju merljive rezultate i istovremeno unapređuju korisničko iskustvo. Učesnici će podeliti iskustva iz prakse o uticaju različitih promotivnih aktivnosti na prodajne i komunikacione kanale, dok će poseban fokus biti na ulozi veštačke inteligencije u personalizaciji komunikacije, optimizaciji poslovnih procesa i razvoju naprednih retail strategija.

Istog dana, takođe u Main Hallu, Predrag Vojinović, Creative Director u agenciji Method, učestvovaće na panelu „Highway to Hell? Kraj agencijskog modela kakav poznajemo“. Diskusija će otvoriti jednu od najaktuelnijih tema komunikacijske industrije – kako izgleda budućnost agencijskog poslovanja u vremenu kada rastu zahtevi klijenata, budžeti su pod sve većim pritiskom, a veštačka inteligencija menja način na koji nastaju kreativna rešenja i sadržaj. Učesnici će razgovarati o održivosti tradicionalnog agencijskog modela, promenama u odnosima između klijenata i agencija, kao i o tome kako AI utiče ne samo na kreativne procese i organizaciju rada već i na samu ekonomsku logiku poslovanja komunikacijske industrije. Poseban fokus biće na pitanju koju novu vrednost agencije mogu da ponude u okruženju u kojem tehnologija preuzima sve veći deo operativnih i produkcijskih zadataka.

Kako izgleda poverenje u vremenu kad je sve teže razlikovati autentičan od AI generisanog sadržaja, biće jedna od centralnih tema panela „Who Do We Trust?“, koji će se 4. juna održati u Side Hallu. Na panelu će učestvovati Miloš Pejčinović, Head of Digital Content u Method agenciji, koji će zajedno sa ostalim učesnicima razgovarati o tome kako su se tokom godina menjali izvori kredibiliteta – od tradicionalnih medija, preko influensera, do sadržaja koji kreiraju sami korisnici. U vremenu kad veštačka inteligencija dodatno briše granice između autentičnog i generisanog sadržaja, panel će otvoriti pitanja kako publika danas donosi odluke o tome kome veruje, kao i na koji način brendovi, mediji i kreatori sadržaja mogu graditi poverenje kroz transparentnost, doslednost i odgovorno korišćenje novih tehnologija. Poseban fokus biće na uticaju AI na percepciju autentičnosti i izazovima koje digitalno okruženje postavlja pred komunikaciju i odnose s publikom.

