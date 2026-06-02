Slušaj vest

Bivši fudbaler Duško Tošić rešio je da svojim ćerkama Atini i Niki obezbedi nekretnine na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Beogradu. Reč je o luksuznom stambenom kompleksu koji će biti izgrađen između Slavije i parka Manjež, a vrednost stanova meri se stotinama hiljada evra.

Tošić još jednom je pokazao koliko mu je važno da svojoj porodici obezbedi sigurnu budućnost.

Kako saznajemo, bivši reprezentativac Srbije kupio je dva luksuzna stana u novom ekskluzivnom kompleksu „King's Circle Residences“, koji će biti izgrađen na jednoj od najprestižnijih lokacija u prestonici, između Trga Slavija i parka Manjež, a koji gradi firma bivšeg fudbalera Dejana Stankovića.

Stanovi su namenjeni njegovim ćerkama Atini i Niki, a svaki od njih ima po oko 100 kvadratnih metara.

Kada se uzme u obzir da se cena kvadrata u ovom kompleksu kreće između 7.000 i 8.000 evra, lako je izračunati da vrednost jednog stana prelazi 700.000 evra, dok ukupna investicija za oba stana dostiže čak oko milion i po evra.

Novi simbol luksuza u centru Beograda

"King's Circle Residences“ već sada privlači veliku pažnju investitora i kupaca, pre svega zbog izuzetne lokacije i sadržaja koji će biti dostupni budućim stanarima.

Prema projektu, planirana je izgradnja više od 200 stanova raspoređenih u četiri lamele, uz veliki broj garažnih mesta i bogatu komercijalnu zonu.

Stanarima će na raspolaganju biti spa centar, dečja igraonica, restorani, prodavnice, kancelarijski prostor, kao i brojni sadržaji koji će omogućiti život po standardima najmodernijih evropskih rezidencijalnih kompleksa.

Zbog svega toga ovaj projekat već se svrstava među najambicioznije stambene komplekse koji će u narednim godinama promeniti izgled centralne gradske zone.

Atina i Nika dobile vredne nekretnine

Kupovina nekretnina smatra se jednom od najsigurnijih investicija, a mnogi poznati upravo na taj način obezbeđuju budućnost svoje dece.

Tošić očigledno nije želeo da prepusti slučaju stambeno pitanje svojih naslednica, pa je odlučio da Atini i Niki obezbedi stanove na lokaciji koja važi za jednu od najtraženijih u Beogradu.

Blizina centra grada, ekskluzivni sadržaji i prestižna adresa čine ove nekretnine izuzetno vrednim ulaganjem koje će godinama zadržati visoku tržišnu cenu.

Pored ovih stanova, ćerke bivšeg fudbalera će naslediti i vilu na Dedinju, koju je njihov otac kupio od Dragana Stojkovića Piksija, a čija vrednost se procenjuje na oko 2,5 do 3 miliona evra.

Poslednjih godina sve više poznatih ličnosti ulaže u ekskluzivne nekretnine u Beogradu, a luksuzni kompleksi sa dodatnim sadržajima postaju novi standard života za imućnije kupce.

U želji da saznamo više informacija, pozvali smo Duška, koji nije želeo ni da potvrdi, ali ni da demantuje ovu vest, samo je kratko odgovorio:

- Naravno da ću obezbediti svoje ćerke i ne znam šta je tu čudno - rekao je on.