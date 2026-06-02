Slušaj vest

Na Siciliji se pojavio oglas koji zvuči gotovo nestvarno: kamena kuća u gradiću Ađira, u srcu ostrva prodaje se za svega 5.000 evra, dok ukupni troškovi transakcije iznose oko 2.300 evra. U taj iznos ulaze notarske takse, registracija u poreskoj upravi i upis u katastar.

Iako je cena simbolična, ova ponuda nije usamljen slučaj u Siciliji, već deo šireg trenda u kojem manja mesta pokušavaju da privuku nove stanovnike i investitore kroz vrlo niske cene napuštenih nekretnina.

Ađira - kameni grad na brdima Sicilije

Ađira je istorijski gradić u provinciji Ena, smešten na oko 650 metara nadmorske visine, u unutrašnjosti Sicilije. Smatra se jednim od najstarijih naselja na ostrvu, sa korenima koji sežu još u antički period, a danas je poznat i kao deo liste "najlepših sela Italije“.

1/4 Vidi galeriju Ova kuća na Siciliji se prodaje za 5.000 evra Foto: Printscreen/TikTok

Grad se nalazi na strateškoj uzvišici sa koje se pruža pogled na doline centralne Sicilije, a njegova arhitektura je tipična za unutrašnjost ostrva - kamene kuće, uske ulice i slojevi istorije koji se prelivaju od grčkog i rimskog perioda do normanskog i arapskog uticaja.

Za razliku od turistički preopterećenih obala Sicilije, Ađira nudi potpuno drugačiji ritam: spor, tih i autentičan, sa snažnim osećajem lokalnog identiteta i života "među kamenim zidovima“ koji su opstali vekovima.

Kuća sa istorijskim licem

Sama nekretnina je tipična sicilijanska kamena kuća. Spoljašnjost čuva prepoznatljiv istorijski karakter mesta i uklapa se u arhitektonski pejzaž Ađire, dok unutrašnjost predstavlja potpuno prazan prostor spreman za renoviranje.

To znači da budući vlasnik ima slobodu da je transformiše u savremen dom – od minimalističkog mediteranskog enterijera do rustičnog ili modernog "loft“ koncepta, uz zadržavanje autentične spoljašnjosti koja je zaštićena i vizuelno prepoznatljiva.

Dodatni plus je to što se priključci za komunalne usluge nalaze neposredno uz objekat, što znatno olakšava adaptaciju i smanjuje početne infrastrukturne troškove.

Iako cena od 5.000 evra deluje kao simboličan ulazak na tržište nekretnina, treba računati i na dodatnih 2.300 evra administrativnih troškova. Ipak, čak i sa tim iznosom, ovakve ponude ostaju među najpristupačnijim u Evropi.