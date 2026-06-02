Mnogi električni automobili imaju motor smešten ispod prednjeg poklopca, baš kao kod klasičnih vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da pranje tog prostora zahteva mnogo više opreza. Prašina, so i prljavština tokom zime mogu da izazovu probleme na električnim kontaktima i elektronici, ali korišćenje uređaja za pranje pod visokim pritiskom nije preporučljivo.

Stručnjaci iz Norveškog auto-kluba upozoravaju da jak mlaz vode može da ošteti osetljive elektronske komponente i kontaktne tačke u motornom prostoru.

Prljavi ili korodirani kontakti mogu dovesti do gubitka struje i različitih kvarova koje je često teško dijagnostikovati.

Posebno su ugrožene tačke uzemljenja koje su izložene soli i vlazi tokom zime.

Umesto agresivnog pranja, preporučuje se nežno čišćenje blago vlažnom krpom, dok pojedini servisi koriste i čišćenje parom za osetljive delove.

Redovno održavanje motornog prostora posebno je važno tokom zime i proleća, kada se na putevima koristi velika količina soli.