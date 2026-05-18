Tržište polovnih električnih vozila značajno se promenilo tokom poslednje dve godine. Automobili koji su nekada imali visoke cene danas se prodaju uz velika sniženja, što otvara važno pitanje zbog čega cene polovnih električnih vozila toliko padaju i da li je to upozorenje ili prilika za kupce?

Od blago korišćenih Tesla Model Y vozila koja se prodaju po cenama od nešto više od 30.000 dolara, pa do luksuznih električnih automobila visokih performansi koji za godinu dana izgube polovinu vrednosti, jasno je da je reč o izraženom trendu. Ipak, razlog nije neuspeh tehnologije, već sudar tržišnih faktora koji su se brzo razvijali.

Snižene cene novih vozila promenile tržište

Najveći razlog pada cena polovnih električnih automobila nije klasična amortizacija, već agresivno snižavanje cena novih modela. Tesla je posebno uticala na tržište od 2023. godine, kada je više puta smanjivala cene čitave svoje ponude.

Kada su cene novih električnih vozila pale za nekoliko hiljada, pa čak i desetine hiljada dolara, polovnjaci su morali da prate taj trend. Kupci koji upoređuju skoro nov električni automobil sa potpuno novim modelom, čija je cena samo nešto viša, uglavnom se odlučuju za novo vozilo, naročito zbog pune garancije i najnovijeg softvera.

Podaci kompanija kao što su Cox Automotive i Kelley Blue Book potvrđuju da su cene polovnih električnih vozila opadale brže nego na širem tržištu polovnih automobila, nakon stabilizacije zaliha posle nestašica izazvanih pandemijom.

Državni podsticaji dodatno uticali Državne subvencije dodatno su zakomplikovale formiranje cena. U okviru Inflation Reduction Act programa, mnoga nova električna vozila ispunjavala su uslove za federalne poreske olakšice, u zavisnosti od porekla vozila i prihoda kupca. Iako su i pojedina polovna električna vozila mogla da ostvare pravo na subvencije, uslovi su bili stroži i ograničeni cenovnim pragovima.

Za veliki broj kupaca, novo električno vozilo od 40.000 dolara uz značajnu poresku olakšicu delovalo je privlačnije od polovnog modela od 33.000 dolara sa manjim pogodnostima. Zbog toga su prodavci dodatno spuštali cene polovnih automobila, naročito modela koji više nisu ispunjavali uslove za subvencije.

Strah od baterija i stvarni podaci

Jedna od najčešćih pretpostavki u vezi sa polovnim električnim vozilima jeste mogućnost kvara baterije. Mnogi kupci strahuju da bi polovni EV mogao uskoro zahtevati zamenu baterije koja košta desetine hiljada dolara, ali podaci velikih istraživanja ne potvrđuju takve bojazni.

Većina proizvođača električnih vozila daje garanciju na baterije u trajanju od osam godina ili između 100.000 i 150.000 pređenih milja. Istraživanja kompanija Recurrent Auto i Geotab pokazuju da moderne EV baterije u proseku gube samo jedan do dva procenta kapaciteta godišnje pri normalnim uslovima vožnje.

Zamene baterija se dešavaju, a kašnjenja u servisiranju mogu biti problematična, ali masovni kvarovi baterija nisu uobičajena pojava. Strah od baterije utiče na oprez kupaca, ali nije glavni razlog pada cena.

Dostupnost punjenja utiče na vrednost vozila

Ako stanje baterije nije najveći problem, dostupnost punjenja često jeste. Kupcima polovnih električnih automobila praktičnost je važnija od performansi ili ubrzanja.

Vlasnici koji imaju mogućnost kućnog punjenja mogu koristiti električni automobil kao mobilni telefon, dovoljno je da ga priključe tokom noći i vozilo je ujutru spremno za vožnju. Sa druge strane, stanari zgrada i podstanari često imaju ograničen ili nepouzdan pristup punjačima, što vlasništvo čini komplikovanijim.

Istraživanja kompanija J.D. Power i Consumer Reports redovno pokazuju da je praktičnost punjenja jedan od najvažnijih faktora zadovoljstva vlasnika električnih vozila. Regioni sa razvijenom infrastrukturom za punjenje uglavnom imaju bolju vrednost polovnih EV vozila, dok područja sa slabijom mrežom beleže brži pad cena.

Korekcija tržišta nakon pandemije

Važno je podsetiti da su tokom pandemije cene vozila bile znatno povišene. Problemi u snabdevanju podigli su vrednost polovnih automobila, bez obzira na to da li su bili benzinski ili električni, daleko iznad uobičajenih nivoa.

Kako se proizvodnja oporavila i tržište stabilizovalo, cene su počele da padaju u čitavoj auto-industriji. Električna vozila prolaze kroz tu korekciju brže, delom zbog brzog razvoja tehnologije i činjenice da prvi kupci najčešće podnose najveći pad vrednosti.

Ono što deluje kao tržišni kolaps često je zapravo povratak na uobičajene obrasce formiranja cena.

Velika prilika za kupce, ali uz ograničenja

Za odgovarajuće kupce, trenutno tržište polovnih električnih vozila pruža odličnu vrednost. Vozači koji imaju mogućnost kućnog punjenja, svakodnevne predvidive relacije i planiraju da automobil koriste duži period sada mogu da priušte modele koji su ranije bili nedostižni.

Sa druge strane, za one koji zavise od javnih punjača ili često putuju na velike udaljenosti, određeni kompromisi i dalje postoje. Pad cena smanjuje finansijski rizik, ali ne uklanja praktična ograničenja.

Cene polovnih električnih vozila ne padaju zato što je tehnologija podbacila. Razlog je to što se tržište trenutno prilagođava novim uslovima.