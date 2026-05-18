Popularne srpske planine sve više privlače kupce nekretnina, a na tržištu se pojavljuju veoma zanimljive ponude. Jedna takva nedavno je osvanula u selu Osečenica, nadomak Divčibara, gde se prodaje imanje po ceni od 24.000 evra. Oglas je ubrzo pridobio više od stotinu komentara.

Za taj iznos novi vlasnik dobija kuću od 100 kvadratnih metara, kao i veliki plac površine 27 ari na kojem se nalazi voćnjak. Dodatnu vrednost ovoj nekretnini daje činjenica da se nalazi odmah pored puta, što omogućava lak pristup.

Kupcima dodatnu sigurnost pružaju rešeni imovinski odnosi i dostupna osnovna infrastruktura. U oglasu je navedeno da imanje ima trofaznu struju, dok je priključak za gradsku vodu već plaćen. Kada je reč o dokumentaciji, ističe se da je sve potpuno uredno i da se nekretnina vodi direktno na vlasnika sa udelom 1/1. Zbog blizine Divčibara, ali i povoljnog odnosa cene i kvadrature, ovakve nekretnine obično brzo pronađu novog vlasnika.

