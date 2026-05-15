Svi oni koji su makar jednom boravili u Banji Koviljači, bilo turistički ili iz nužde zbog zdravstvenih tegoba, poželeli su da se tamo ponovo vrate, i to ne zbog lečenja već zbog prelepe prirode i bogatih sadržaja koja ta banja i njena okolina nudi.

Ako među njima ima i onih koji su u potrazi za kupovinom nekretnine u toj banji, onda bi im oglas o prodaji luks apartmana mogao biti zanimljiv.

- Prodaje se "Bunar luks'' apartman u Banji Koviljači. Lokacija: centar, Vila Pejak, I sprat. Konfiguracija: jednosoban, površina: 38,8 m2, opremljen komplet novim stvarima, osim jednog televizora i par sudova. Prodaje se sa parking mestom u podzemnoj garaži. Prošle godine kategorisan sa 4*. Odmah useljiv ili spreman za izdavanje. U slučaju zadržavanja imena vlasnik dobija sajt https: //bunarluks. rs/ i stranice na FB i Instagramu -  piše u oglasu koji je objavio Željko na portalu Dijaspora.online.

Aparmtan površine 38,8 metara kvadratnih u Banji Koviljači prodaje se sa parking mestom u podzemnoj garaži po ceni od 70.000 evra Foto: Printscreen/dijaspora.online

Kako je navedeno u oglasu cena ovog apartmana je 70.000 evra.

Banja Koviljača poznata je po svojoj dugoj i bogatoj tradiciji lečenja. Prvi pisani tragovi o korišćenju lekovite vode i blata datiraju još iz 19. veka, kada su lekari počeli da prepoznaju terapeutski potencijal ovog regiona. Posebno mesto u istoriji banje zauzima Kur salon, zadužbina Kralja Aleksandra I Karađorđevića. Ovaj grandiozni objekat izgrađen je 1932. godine i predstavlja simbol banjskog turizma, ali se sećanje na kralja Aleksandra koji je bio redovan gost u ovom lečilištu. U dvorcu Kur salon priređivani su raskošni balovi, pa ne čudi što je ovo mesto ponelo epitet kraljevske banje.

Banja Koviljača je poznata po bogatim izvorima termomineralne vode, koje izbijaju sa izvora temperature od 24 do 35 stepeni Celzijusa. Voda sadrži minerale poput kalcijuma, magnezijuma, natrijuma i gvožđa. Pored mineralne vode, banja je poznata i po lekovitom blatu, koje se koristi za obloge, masaže i pakovanja.

Specijalizovana bolnica

Banja Koviljača poseduje modernu Specijalizovanu bolnicu za rehabilitaciju, koja je poznata širom regiona, ali i Evrope. Lekari i fizioterapeuti koriste savremene metode lečenja, uključujući hidroterapiju, fizikalnu terapiju i kineziterapiju, prilagođene potrebama različitih pacijenata.

Za mlađe posetioce i turiste, banja nudi spa tretmane i relaksacione programe, poput masaža, wellness programa i aromaterapije. Posebno su popularni paketi za mlađe parove i porodice, koji kombinuju zabavu, sport i zdravlje u prelepom prirodnom okruženju.

Banja Koviljača privlači veliki broj posetilaca kako iz zemlje tako i iz regiona (BiH, Hrvatske, Crne Gore) ali i inostranstva pre svega iz Nemačke, Austrije i Italije. Stranci najčešće biraju banju zbog kombinacije kvalitetnih terapija i pristupačnih cena, ali i zbog prirodnih lepota zapadne Srbije koje okružuju banju.

