Potrošačko kreditiranje u Hrvatskoj trenutno je regulisano kroz dva zakona - Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju. To bi uskoro trebalo da se promeni, pa bi Hrvatska do kraja godine mogla da dobije novi Zakon o potrošačkim kreditima koji bi sve objedinio u jedan propis.

Novi zakon donosi niz promena koje će uticati na način reklamiranja kredita, procenu kreditne sposobnosti građana, ali i odnos banaka prema klijentima.

Zabrana vezivanja usluga

Među najvažnijim novinama izdvaja se zabrana takozvanog "vezivanja usluga“, što znači da banke više neće smeti da uslovljavaju odobravanje kredita prebacivanjem plate ili drugih primanja u određenu banku.

Predloženim zakonom uvode se i stroža pravila oglašavanja kredita, kao i obaveza davanja standardizovanih informacija kako bi građani lakše mogli da uporede ponude i razumeju stvarne troškove zaduživanja.

Veliki akcenat stavlja se i na procenu kreditne sposobnosti klijenata. Iz Ministarstva finansija ranije su poručili da cilj novih pravila nije otežavanje pristupa kreditima, već sprečavanje situacija u kojima se zajmovi odobravaju osobama koje ih dugoročno ne mogu otplaćivati.

Novi zakon obuhvatiće i dodatne oblike potrošačkih kredita, uključujući i one rizičnije, bez naknada i sa veoma kratkim rokovima otplate. Uvodi se i "pravo na zaborav“ za bivše onkološke pacijente prilikom obračuna polise osiguranja povezane sa ugovorom o potrošačkom kreditu.

Besplatno savetovanje

Preciznije će biti uređeno i pružanje savetodavnih usluga koje nude poverioci i kreditni posrednici, a dodatno će se podsticati razvoj finansijske pismenosti građana. Planirana je i besplatna usluga savetovanja o dugovima za građane koji imaju ili bi mogli imati problema sa otplatom kredita, za šta će biti zadužena Fina.

Promene se odnose i na nadzor tržišta potrošačkog kreditiranja. Hrvatska narodna banka ubuduće bi trebalo da preuzme nadležnost za izdavanje dozvola poveriocima i kreditnim posrednicima, kao i nadzor nad njihovim radom. Novim zakonom propisuje se i da HNB mora bez odlaganja da obavesti DORH ukoliko utvrdi da usluge potrošačkog kreditiranja pružaju osobe bez potrebne dozvole, kao i druga nadležna tela ako bude potrebno.