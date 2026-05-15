U podnožju Suve planine, daleko od gradske buke, živi i radi Nadežda, žena neobične snage i vedrog duha koju meštani zovu Nadica. Iz Malog Krčimira u opštini Gadžin Han, možda i poslednju ženu u Zaplanju koja se bavi jednim od najtežih zanata, pečenjem kreča, život i rad vezali su za ovaj kraj. Posao koji zahteva nadljudsku snagu, rudarsku izdržljivost i majstorsku preciznost, Nadežda obavlja s osmehom, rušeći sve predrasude o tome šta su isključivo "muški poslovi".

Vatra koja ne sme da se ugasi

Proces pravljenja kreča nije nimalo lak. Za jedno punjenje zidane krečane potrebno je čak 30 tona krečnjaka, koji se nekada isključivo ručno dovlačio sa planine, i oko 30 metara drva. Međutim, sama sirovina nije dovoljna, ključ je u zidanju "ćemera" (svoda) unutar peći.

- Glavni svod drži 25 tona kamena. Ovo je glavna majstorija za krečanu. Sve je drugo, ređaš kamenje ovako, onako, ali ovo je glavno i odabrano kamenje za krečanu - objašnjava Nadežda, dodajući da ukoliko se svod ne naređa dobro, sve pada u krečanu i pečenje propada.

Foto: Youtube printscreen/Stvarne ispovesti

Kada se peć napuni, sledi borba sa vatrom koja traje danima. Temperatura u temelju dostiže neverovatnih 2.000 stepeni, a vatra se ne sme ugasiti niti popustiti. Loži se bez prestanka, tri dana i tri noći, nekada i duže, u smenama od po šest sati. Ipak, kada zatreba, Nadežda je uz peć stajala i po 18 sati u kontinuitetu. Posao je završen tek kada kamen na vrhu krečane dobije specifičan sjaj.

- Kad bude gore usijanje na vrh krečane, znači kamen mora da sija kao da žari šporet. E, tad je krečana gotova.

Tragedija koja nije ugasila ognjište

Sve tajne ovog zanata Nadežda je naučila od svog supruga, sa kojim je radila u duetu. Sve su radili zajedno, od zidanja jedne od najboljih šamotnih krečana u selu, do odlaska u šumu po drva i na planinu po kamen. Međutim, 2021. godine porodicu je zadesila velika tragedija. Njen suprug je poginuo u traktorskoj nesreći spuštajući se sa planine, nakon što mu je pukla guma na prikolici.

Iako je gubitak bio ogroman, Nadežda nije odustala od posla, prvenstveno zbog svoje dece.

- Deca su se školovala. Sin je završio srednju školu, ćerka je završila tek osmi razred. Ja sam morala da imam neki prihod da tu decu i školujem i da izvedem na put. Klonula sam bila malo, ali eto, uz pomoć dece, vratili su me na noge da idem dalje.

Foto: Youtube printscreen/Stvarne ispovesti

Žena za volanom, mehaničar i poljoprivrednik

Nadeždine veštine sežu daleko van granica krečane. Ona vozi gotovo sve što ima motor. Ne samo da vozi traktor koji joj je otac dao u miraz, već ga i sama popravlja.

- Znam šta je radilica, šta su klipovi, šta je klipnjača, šta su dizne, sve. Znači, kad mi stane u njivu, nekad se desi da začepi tamo AC pumpa ili mi nestane gorivo... Ja odvrtim diznu, verglanje, verglanje, i onda dok on povuče, to izbaci vazduh i mi krenemo dalje.

Osim proizvodnje kreča, ona se bavi i stočarstvom i obrađuje između tri i četiri hektara zemlje. Sama pripremi oko 1.000 bala sena po sezoni kako bi prehranila stoku zimi, a sin joj pomaže koliko može, s obzirom na to da pati od jake alergije na polen. U njenom domaćinstvu sve je domaće i organsko, sadi krompir, luk, održava dva plastenika, a sve što proizvede nesebično deli sa rodbinom i decom koja joj dolaze u posetu.

Foto: Youtube printscreen/Stvarne ispovesti

Bogatstvo je u deci i prirodi

Nekada je svaka kuća u njenom kraju imala krečanu. Danas ih je ostalo jedva sedam ili osam aktivnih, jer su stari iznemogli, a mladi otišli u gradove gde je "bolji život". Ipak, njen sin odlučio je da ostane na selu, ne voli gradsku gužvu i nastavlja porodični posao zajedno sa njom.

Nadežda svoj život ne bi menjala. Uprkos težini posla, rudarskim uslovima rada, njen zaštitni znak ostaje osmeh.

- Ja sam po prirodi takva, i kada mi je najteže, ja se smejem... I kad suze budu, ja mogu da se i u suzama nasmejem. Znači, takva mi je harizma.

Grad, kaže, nikada nije volela. Najveći mir pronalazi u svom domaćinstvu, uz cvrkut ptica dok u zoru loži vatru, i uz svojih četvoro dece i sedam unučadi za koje tvrdi da su smisao života.

- Za to se živi. Sve ostalo je prolazno, i pare i bogatstvo i sve, ali deca su najveće bogatstvo... Nema sile koja bi me odvela negde dalje odatle gde jesam - zaključila je Nadežda.