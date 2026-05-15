Na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" predstoji nova faza radova koja podrazumeva izgradnju dodatnih aerodromskih sadržaja, odnosno aerodromskih komunikacija. Naime, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture aerodromu "Nikola Tesla" izdalo je lokacijske uslove za rekonstrukciju i adaptaciju dela putničkog Terminala 1 sa trafostanicom radi formiranja novog trećeg izlaza međunarodne čekaonice za udaljene parking pozicije (BUS-GATE A7c), a koji su potrebni za izradu idejnog projekta, u skladu sa Planom detaljne regulacije za kompleks beogradskog aerodroma.

- Pri projektovanju, izgradnji novog i rekonstrukciji postojećih objekata putničkih terminala potrebno je ostvariti visok estetski standard s obzirom na atraktivnost namene i reprezentativnu poziciju u okviru kompleksa aerodroma - navodi se u dokumentu koji je izdalo ministarstvo.

U okviru zone planiraju se osnovni aerodromski sadržaji putničkih terminala namenjenih prijemu i otpremanju putnika i prtljaga, prateći aerodromski sadržaji iz domena kontrole i bezbednosti putnika, tehnički i administrativni sadržaji neophodni za funkcionisanje aerodromskog terminala, kao i uslužni i komercijalni sadržaji primereni osnovnoj funkciji terminala (kafei, restorani, prodavnice, duty free prodavnice, predstavništva turističkih agencija, aviokompanija i sl.).

Lokacija na kojoj se planira adaptacija i rekonstrukcija je deo unutrašnjeg prostora u prizemlju fingerskog hodnika A terminalne zgrade. Objekat se nalazi na glavnoj pristupnoj saobraćajnici u okviru aerodromskog kompleksa i namenjen je za međunarodni putnički saobraćaj.

S obzirom na to da u čekaonici za udaljene parking pozicije (BUS-GATE A7) postoje dva izlaza (A7a i A7b), adaptacijom se predviđa formiranje trećeg izlaza i formiranje jedinstvenog prostora čekaonice sa ukupno tri identična izlaza. Adaptacija i rekonstrukcija obuhvata izvođenje radova na postojećem objektu, u postojećem gabaritu, volumenu i u postojećim kapacitetima. Adaptacija čekaonice je predviđena u okviru unutrašnjosti objekta i uvođenjem izlaza na fasadi ka pisti, kako na funkcionalnoj organizaciji samih prostora, tako i na završnim obradama u skladu sa namenom.

Međunarodna čekaonica sadržaće pult sa pratećom opremom, jednu staklenu pregradu i dve zatezne barijere. Takođe je predviđeno i postavljanje sigurnosne pešačke barijere za putnike u zoni pešačke staze van objekta.