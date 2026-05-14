Kupovina nekretnine u Srbiji odavno nije više samo rešavanje stambenog pitanja, već i ulaganje koje treba da donese povrat investicije. S obzirom na uzak dijapazon investicionih instrumenata na domaćem tržištu, nekretnine su postale čest izbor za ulaganje viška novca i ubiranje rente.

Zvanični podaci o tome kolike su cene najma stanova u Srbiji ne postoje jer zakupodavci retko potpisuju ugovore sa onima kojima daju stan u najam, pa poređenje odnosa cena stanova i povrata kroz rentu nije sasvim precizno.

Međutim, podaci sajtova koji se bave oglašavanjem nekretnina i u čijim bazama su na hiljade stanova pokazuju da krajem prošle i u ovoj godini iznos najma stagnira, a u nekim gradovima i za neke tipove nekretnina čak i pada, dok cene stanova nastavljaju da rastu.

Kvadrat u Beogradu skoro 2.900 evra

Podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) pokazuju da su cene stanova u Srbiji u prošloj godini porasle za 5,7 odsto. Rast u Beogradu je bio i nešto viši od toga - 6,3 odsto dok je u Vojvodini zabeležen skok od 5,8 procenata.

Kada se pogledaju podaci za Beograd, prosečne cene prodatih stanova u srpskoj prestonici u 2025. godini bile su 2.878 evra po kvadratu.

Dve godine ranije, cena starogradnje u Beogradu bila je u proseku 2.060, a novogradnje 2.413 evra.

Cene najma su, međutim, u periodu od kraja 2023. do kraja prošle godine ostale praktično na istom nivou, dok su kod nekih većih kvadratura čak i opale. Jasno je da se to dogodilo zbog ispumpavanja balona koji je 2022. godine zbog rata u Ukrajini naglo naduvao cene rente.

Ipak, činjenica je da oni koji danas kupuju stanove po cenama koje su u Beogradu u proseku više za 20 do 30 odsto za njihov najam mogu da dobiju isti novac kao i oni koji su nekretnine kupovali po nižim cenama, što znači da ovaj vid investicije sada donosi manji povrat na kapital, odnosno potrebno je više vremena da se ulaganje isplati.

Najam većih stanova povoljniji

Podaci sajta 4zida.rs pokazuju da je cena oglašenog najma garsonjere na kraju prošle godine iznosila 350 evra, a po istoj ceni su se najmanji stambeni prostori izdavali i dve godine ranije. Ista situacija je kada je reč o jednosobnim stanovima jer se i za njihovu rentu danas plaća isto kao na kraju 2023. godine - 450 evra.

Kod većih stanova situacija je još nešto nepovoljnija jer je zakup dvosobnih stanova na kraju prošle godine bio čak i niži nego pre dve godine - pao je sa 700 na 650 evra, tako da su vlasnici u ovom slučaju na još većem gubitku.

Ista situacija je i kod trosobnih stanova koji su u istom periodu pojeftinili sa 1.000 na 900 evra, a za sto evra je niži najam i četvorosobnih stanova koji je sada u proseku oglašen na 1.400 evra, dok je krajem 2023. godine za stambeni prostor ove strukture bilo potrebno u proseku 1.500 evra mesečno.

Pre šest godina oglašena cena iznajmljivanja garsonjera bila je 250 evra, jednosobnih stanova 280 evra, dvosobnih 400, dok je za trosobne stanove u proseku trebalo izdvojiti 570, a za četvorosobne 800 evra.

U to vreme kvadrat stana u Beogradu se kretao u proseku od 1.400 evra za starogradnju i skoro 1.800 evra za novogradnju, pokazuju podaci RGZ.

To znači da je za garsonjeru od 30 kvadrata po prosečnoj ceni u starogradnji pre pet godina trebalo izdvojiti 42.000 evra, a cena izdavanja je iznosila oko 250 evra, pa je povrat te investicije trajao 14 godina.