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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je prvi put optimista po pitanju NIS-a, kao i da očekuje konačno rešenje u narednih mesec dana.

Predsednik Vučić je, govoreći za RTS, rekao:

"Mislim da po prvi put sa optimizmom očekujemo kraj razgovor u tom trouglu Rusi, Mađari, Srbi. Mislim da smo blizu konačnog rešenja po tom pitanju. To Srbiji daje veliku snagu i po pitanju fiskalne stabilnosti, kreditnog rejtinga i svih drugih stvari. To bi bila ogromna snaga za Srbiju i verujem da to možemo u narednih mesec dana da završimo", istakao je predsednik Vučić.

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