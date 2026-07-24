Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je prvi put optimista po pitanju NIS-a , kao i da očekuje konačno rešenje u narednih mesec dana.

"Mislim da po prvi put sa optimizmom očekujemo kraj razgovor u tom trouglu Rusi, Mađari, Srbi. Mislim da smo blizu konačnog rešenja po tom pitanju. To Srbiji daje veliku snagu i po pitanju fiskalne stabilnosti, kreditnog rejtinga i svih drugih stvari. To bi bila ogromna snaga za Srbiju i verujem da to možemo u narednih mesec dana da završimo", istakao je predsednik Vučić.