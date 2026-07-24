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Cene stanova neprestano rastu, ali u Bukureštu se i dalje mogu pronaći garsonjere po ceni novog automobila. Mali stanovi prodaju se za svega 15.000 evra u naseljima Berčeni, Militari, Titan i Rahova. Iako mnogi sumnjaju da su uslovni za život, uz pomoć veštačke inteligencije urađen je eksperiment koji pokazuje kako bi mogli da izgledaju nakon uređenja.

Najjeftinije garsonjere u rumunskoj prestonici koštaju između 15.000 i 20.000 evra. Reč je o veoma malim stanovima, uglavnom smeštenim na periferiji grada.

Garsonjera za 16.000 evra

Jedan od oglasa odveo je novinare u četvrti sektor, u naselje Berčeni, na granici sa Popešti-Leordenijem, gde su pronašli garsonjeru od svega 15 kvadratnih metara koja se prodaje za 16.000 evra.

Jedina prostorija služi kao kuhinja, dnevni boravak i spavaća soba.

"Takve stanove uglavnom kupuju ljudi koji nemaju budžet za veće nekretnine ili bolje lokacije. Najčešće traže prazne i neuređene stanove kako bi ih opremili prema svojim mogućnostima. Postoje i garsonjere od 10 do 12 kvadrata, ali ne u centralnim delovima grada" rekao je agent za nekretnine Dorel Eana.

Reporterka Greta Neagu objasnila je da je cilj eksperimenta bio da pokaže kako bi tako mali prostor mogao da se pretvori u moderan i funkcionalan studio u kojem svaki kvadrat ima svoju namenu, bez stvaranja osećaja pretrpanosti.

Agentima pomaže AI

Veštačka inteligencija sve češće pomaže i agentima za nekretnine.

"Prodavali smo veoma male i skučene stanove. Pomoću AI prikazivali smo kako izgledaju prazni, a kako nakon modernog opremanja. Uz to smo dodavali i stvarni video, pa su kupci mogli da steknu jasnu predstavu o mogućem uređenju" rekao je agent Adrian Ćiorica.

Primer drugog stana pokazuje kako se i mali prostor može maksimalno iskoristiti.

"Ovo je garsonjera iz osamdesetih godina koja je potpuno renovirana. Ima oko 40 kvadratnih metara" rekla je arhitektkinja Kristijana Zgripčea.

Dodala je da ogledala na frontovima ormara stvaraju utisak većeg prostora i više mesta za odlaganje, pa enterijer deluje prostranije, a kuhinja funkcionalnije.

Kako uvećati vrednost stana?

Stručnjaci upozoravaju da kvalitetno renoviranje i opremanje mogu da udvostruče vrednost stana.

"U ovom slučaju koristili smo skuplja rešenja, poput LED rasvete i dodatnih detalja, ali troškovi ne bi bili manji od 25.000 evra" navela je arhitektkinja.

S druge strane, u samom centru Bukurešta čak i najmanje garsonjere dostižu veoma visoke cene.

"Ove godine prodao sam garsonjeru od 38 kvadrata u ulici Marija Roseti, u samom centru grada, za 94.000 evra, iako je zgrada u drugoj kategoriji seizmičkog rizika" rekao je agent Adrian Ćiorica.

Slični mali stanovi odavno su uobičajena pojava i u Parizu, gde je zbog velike potražnje za nekretninama svaki kvadrat izuzetno skup.