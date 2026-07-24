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Kupovina polovnog dizel automobila danas je znatno složenija nego pre desetak godina. Moderni dizel motori opremljeni su turbopunjačima, Common Rail sistemima ubrizgavanja, DPF filterima i brojnim elektronski kontrolisanim komponentama koje omogućavaju visoke performanse, manju potrošnju goriva i nižu emisiju štetnih gasova. Međutim, upravo zbog te složenosti svaki ozbiljniji kvar može da preraste u veoma skupu popravku.

Mnogi kupci i dalje najveću pažnju posvećuju kilometraži ili uredno popunjenoj servisnoj knjižici. Iako su i jedno i drugo važni pokazatelji, oni sami po sebi nisu garancija da je motor u dobrom stanju. Kilometraža može biti vraćena, servisna istorija nepotpuna, a vozilo može izgledati besprekorno uprkos ozbiljnom mehaničkom habanju. Zato stručnjaci preporučuju detaljnu dijagnostiku motora pre kupovine. Nekoliko preciznih merenja može za kratko vreme otkriti stvarno tehničko stanje pogonskog sklopa, ukazati na skrivena oštećenja i pomoći kupcu da izbegne velike troškove nakon preuzimanja vozila.

Pet najvažnijih provera koje bi svaki polovni dizel automobil trebalo da prođe pre kupovine:

1. Pritisak turbopunjača

Turbopunjač je jedna od najopterećenijih komponenti modernog dizel motora. Njegov zadatak je da poveća količinu vazduha koji ulazi u cilindre kako bi sagorevanje bilo efikasnije, snaga motora veća, a potrošnja goriva manja. Merenjem pritiska turbopunjača proverava se da li on postiže vrednosti koje je propisao proizvođač u različitim režimima rada motora. Svako značajnije odstupanje od fabričkih vrednosti može ukazivati na habanje turbine, curenje vazduha u usisnom sistemu, neispravan vakuumski ili električni aktuator, probleme sa promenljivom geometrijom turbine ili kvar sistema upravljanja. Ako turbopunjač razvija prenizak pritisak, motor će imati slabije performanse, veću potrošnju goriva i otežano ubrzanje. S druge strane, previsok pritisak može izazvati preopterećenje motora i dovesti do ozbiljnih mehaničkih oštećenja. Pravovremena dijagnostika omogućava otkrivanje problema pre nego što troškovi popravke dostignu više hiljada evra, piše Autoportal.

2. Pritisak kompresije motora

Merenje kompresije smatra se jednom od najvažnijih provera prilikom procene stvarnog mehaničkog stanja dizel motora. Za razliku od elektronske dijagnostike, koja otkriva evidentirane kvarove, test kompresije pokazuje u kakvom su stanju osnovni mehanički delovi motora. Kompresija predstavlja pritisak koji nastaje sabijanjem vazduha u cilindru pre ubrizgavanja goriva. Kod ispravnog motora vrednosti moraju biti dovoljno visoke i, što je još važnije, ujednačene u svim cilindrima.

Veća odstupanja gotovo uvek ukazuju na povećano habanje motora. Niska kompresija može biti posledica istrošenih klipnih prstenova, oštećenih zidova cilindara, istrošenih ili neispravnih ventila, naprsle zaptivke glave motora ili drugih ozbiljnih mehaničkih kvarova. Takvi problemi često uzrokuju otežano paljenje hladnog motora, povećanu potrošnju ulja, slabije performanse, plavi ili beli dim iz izduvnog sistema i veću potrošnju goriva.Zbog toga je merenje kompresije jedna od najisplativijih provera pre kupovine polovnog dizel automobila, jer omogućava procenu unutrašnjeg stanja motora bez njegovog rastavljanja.

3. Pritisak motornog ulja

Sistem podmazivanja ima ključnu ulogu u dugovečnosti svakog motora. Motorno ulje smanjuje trenje između pokretnih delova, odvodi toplotu, štiti od korozije i uklanja sitne nečistoće nastale tokom rada. Merenjem pritiska ulja proverava se da li pumpa za ulje obezbeđuje dovoljan pritisak u svim režimima rada motora. Prenizak pritisak može ukazivati na istrošenu pumpu za ulje, povećane zazore u ležajevima radilice ili bregaste osovine, začepljene uljne kanale ili prekomerno habanje unutrašnjih delova motora. Dugotrajan rad sa nedovoljnim pritiskom ulja može izazvati ozbiljna oštećenja radilice, ležajeva, turbopunjača i drugih vitalnih komponenti motora. Zato je stabilan pritisak ulja jedan od najvažnijih pokazatelja ukupnog mehaničkog stanja motora.

4. Pritisak goriva u Common Rail sistemu

Common Rail sistem ubrizgavanja radi pod izuzetno visokim pritiscima, koji kod savremenih dizel motora mogu prelaziti 2.000 bara. Upravo zahvaljujući tako visokom pritisku omogućeni su precizno doziranje goriva, tiši rad motora i niža emisija štetnih gasova.Tokom dijagnostike upoređuju se zadate i stvarno izmerene vrednosti pritiska goriva u različitim režimima rada motora. Veća odstupanja mogu ukazivati na istrošenu pumpu visokog pritiska, neispravan regulator pritiska, kvar senzora ili istrošene dizne. Problemi u Common Rail sistemu najčešće se ispoljavaju kroz otežano pokretanje motora, nestabilan rad u leru, pad snage, povećanu potrošnju goriva ili paljenje lampice za kvar motora. Budući da su popravke ovog sistema među najskupljima kod dizel vozila, njegova provera pre kupovine je od izuzetnog značaja.

5. Zasićenost i stanje DPF filtera

Filter čestica (DPF) sastavni je deo gotovo svih modernih dizel automobila i služi za zadržavanje čestica čađi nastalih sagorevanjem goriva. Dijagnostički uređaj može da očita stepen zasićenosti filtera, količinu nagomilanog pepela, broj uspešno obavljenih regeneracija i eventualne prekide procesa samočišćenja. Ovi podaci pružaju veoma dobar uvid u način na koji je vozilo korišćeno i održavano. Prekomerno zapušen DPF može dovesti do povećane potrošnje goriva, gubitka snage motora, učestalijih regeneracija, prelaska motora u bezbednosni režim rada, kao i potrebe za skupim čišćenjem ili zamenom filtera. Pravovremena provera može sprečiti neprijatna iznenađenja odmah nakon kupovine vozila.

Profesionalna dijagnostika štedi vreme i novac

Kupovina polovnog dizel automobila ne bi trebalo da se zasniva isključivo na izgledu vozila, prikazanoj kilometraži ili utisku tokom probne vožnje. Stvarno stanje motora može se pouzdano utvrditi samo profesionalnom dijagnostikom i preciznim merenjem ključnih radnih parametara.Provera pritiska turbopunjača, kompresije motora, pritiska ulja, pritiska goriva u Common Rail sistemu i stanja DPF filtera pruža objektivnu sliku tehničkog stanja vozila i omogućava donošenje sigurnije odluke o kupovini. Zato se pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora preporučuje pregled u specijalizovanom servisu koji raspolaže savremenom dijagnostičkom opremom i iskustvom u radu sa dizel motorima. Takva provera može otkriti skrivene nedostatke, pomoći u pregovorima oko cene i, što je najvažnije, sprečiti kupovinu automobila koji bi vrlo brzo zahtevao skupe i zahtevne popravke.