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Posetioci Beogradskog sajma automobila imali su priliku da iz neposredne blizine vide automobil kakav se retko može sresti čak i na najprestižnijim svetskim manifestacijama.

Reč je o Bugatti Chiron Super Sport, hiperautomobilu čija je vrednost procenjena na više od 3,5 miliona evra, što ga čini najskupljim automobilom koji je ikada zvanično izložen u Srbiji. Vlasnik ovog ekskluzivnog modela je hrvatski preduzetnik Mate Rimac.

Automobil je bio jedna od najvećih atrakcija sajma, a njegov dolazak u Beograd privukao je hiljade ljubitelja automobila. Organizatori su tada potvrdili da je upravo Rimac ustupio svoj Bugatti Chiron Super Sport za izložbu, omogućivši domaćoj publici da prvi put vidi jedan od najređih i najskupljih automobila na svetu.

Ko je Mate Rimac?

Ali ko je čovek koji može sebi da priušti automobil vredan koliko nekoliko luksuznih vila?

Mate Rimac danas važi za jednog od najuspešnijih tehnoloških preduzetnika u Evropi. Njegova kompanija Rimac Automobili, osnovana 2009. godine u garaži u Hrvatskoj, za svega petnaestak godina izrasla je u jednog od vodećih svetskih proizvođača električnih hiperautomobila i naprednih tehnologija za automobilsku industriju.

Njegov uspeh nije ostao nezapažen ni među najvećim svetskim proizvođačima automobila. Danas tehnologiju razvijenu u Rimčevoj kompaniji koriste ili su u nju investirali brendovi poput Porschea, Hyundaija, Kije i Bugattija. Godine 2021. osnovana je kompanija Bugatti Rimac, zajedničko preduzeće u kojem je Rimac postao većinski vlasnik, dok je nemački Porsche ostao jedan od ključnih partnera.

Sam Bugatti Chiron Super Sport predstavlja vrhunac automobilske industrije. Pokreće ga 8,0-litarski W16 motor sa četiri turbo-punjača, koji razvija 1.600 konjskih snaga. Od 0 do 100 kilometara na sat ubrzava za svega 2,4 sekunde, dok maksimalna brzina elektronski iznosi 440 kilometara na čas, iako je tehnički sposoban za još više.

Mnogo više od statusnog simbola

Automobil koji je bio izložen u Beogradu proizvodi se u veoma ograničenom broju primeraka, zbog čega njegova tržišna vrednost često premašuje fabričku cenu. U zavisnosti od specifikacije i opreme, pojedini primerci danas na tržištu dostižu i više od 4 miliona evra.

Rimac je i ranije isticao da su mu hiperautomobili mnogo više od statusnog simbola. U jednom od intervjua rekao je:

Upravo ta filozofija omogućila mu je da od male radionice izgradi kompaniju čija se vrednost danas meri milijardama evra i koja sarađuje sa najvećim imenima svetske auto-industrije.

Dolazak njegovog Bugattija Chiron Super Sport u Beograd bio je više od obične sajamske atrakcije. Bio je to simbol koliko se automobilska industrija promenila u poslednjoj deceniji i dokaz da se iz regiona može izgraditi kompanija koja ravnopravno posluje sa najvećim svetskim proizvođačima luksuznih automobila.