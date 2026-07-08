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Vinil je odličan izbor za podove u visokofrekventnim javnim i polujavnim prostorima, kao što su bolnice, vrtići, škole i slični objekti, pre svega zbog otpornosti, jednostavnog održavanja i dugog veka trajanja.

Može se postavljati u pločama ili u rolnama, u zavisnosti od odabranog sistema i namene prostora. Način postavljanja vinila, odnosno LVT podova u pločama, obradili smo u prethodnom tekstu, dok nam je sada u fokusu vinil u rolnama.

Vinil u rolni se najčešće isporučuje u širinama od 2 metra, dok je standardna debljina materijala oko 2 mm.

Postupak lepljenja vinila

Pre postavljanja najvažnija je kvalitetna priprema podloge. Ona mora biti potpuno ravna, jer se svaka i najmanja neravnina kasnije ocrtava na završnoj površini poda. Na cementnu košuljicu najpre se izliva nivelaciona masa, odnosno nivelin, u prosečnoj debljini od oko 3 mm. Nakon sušenja podloga se brusi i polira, a sve eventualne rupe i nepravilnosti dodatno se saniraju.

Osim klasičnih podnih lajsni, vinil u rolni može se podići na zid i formirati soklu, što je posebno praktično u objektima gde je higijena prioritet. Na taj način izbegavaju se klasični spojevi u uglovima, pa je održavanje znatno jednostavnije.

Spoj poda i zida često se izvodi sa zaobljenom ivicom, takozvanom „rundom“, kako se nečistoće ne bi zadržavale u uglovima. Ovakvo rešenje standardno je u vrtićima, školama, zdravstvenim ustanovama i laboratorijama.

Postupak postavljanja vinila na zidove počinje laserskim obeležavanjem visine sokle, koja je u našem slučaju iznosila 10 centimetara.

U sam ugao spoja zida i poda postavlja se formatizer - PVC profil sa radijusom koji omogućava blag i obli prelaz između horizontalne i vertikalne površine.

Na pod se nazubljenom gletericom nanosi jednokomponentni lepak za PVC obloge, dok se na zid nanosi neoprenski lepak.

Na gornju ivicu sokle lepi se završna lajsna, takozvana kapa. Nakon nanošenja, lepak treba da odstoji približno 15 minuta, odnosno do faze preporučene od proizvođača. Prva rolna se potom razvlači u pravcu zida, uz ostavljanje viška materijala kako bi sokla mogla pravilno da se savije.

Po potrebi, vinil se dodatno omekšava fenom kako bi se lakše oblikovao i uklopio uz zaobljeni prelaz. Sečenje se vrši skalpelom, a nakon postavljanja pod se pritiska plutom za peglanje PVC poda kako bi se izbacio vazduh, a vinil celom površinom prionuo uz podlogu.

Spojevi između rolni obrađuju se frezom, odnosno mašinom koja pravi kanal za zavarivanje, nakon čega se spojevi termički zavaruju PVC varilačkom žicom. Nakon što se spoj popuni PVC trakom, specijalnim skalpelom se prelazi dva puta preko nje kako bi se nivoi spoja i poda poravnali. Na taj način dobija se kompaktna i vodonepropusna površina.

Cene lepljenja vinila u rolnama

Orijentaciona cena postavljanja vinila u rolni, sa uključenim lepkom i radom, trenutno iznosi oko 6 do 7 evra po kvadratnom metru.

Cena izrade vinil sokli, sa uključenim formatizerom i završnom kapom, kreće se oko 3 evra po dužnom metru.

Same cene vinila u rolnama razlikuju se u zavisnosti od proizvođača, klase habanja i kvaliteta materijala, a najčešće se kreću od oko 15 do 25 evra po kvadratnom metru.