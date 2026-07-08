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Vreme kada smo brigu o penzionerskim danima u potpunosti prepuštali državi odavno je prošlo. Danas se od budućih penzionera očekuje da budu proaktivni, dobro informisani i da preuzmu odgovornost za sopstvenu starost. Prema savetima finansijskih stručnjaka, ukoliko želite da vaš prelazak iz radnog odnosa u penziju bude miran i bezbrižan, važne odluke i ključne korake morate preduzeti makar deset godina ranije.

1. Definišite svoje ciljeve

Što ste bliže penziji, to je važnije da sanjarenje pretvorite u konkretan plan. Razmislite detaljno o tome kako želite da provodite svoje vreme. Da li su u planu putovanja? Imate li hobije ili kreativne ideje kojima biste se konačno posvetili? Možda iz tih interesovanja možete da razvijete i novi posao koji će vas ispunjavati, a usput donositi dodatnu zaradu? Pokušajte da budete što precizniji u računici koliko će sve to koštati. Takođe, ne zaboravite da penzija ne podrazumeva samo razonodu, briga o zdravlju i eventualnoj dugoročnoj nezi je neizbežna. Zato unapred definišite svoje zdravstvene ciljeve i procenite potencijalne medicinske troškove.

2. Napravite realan budžet i strategiju prihoda

Kada postavite jasne ciljeve, pređite na izradu mesečnog budžeta. Uračunajte troškove stanovanja, ishrane, zdravstvene zaštite i slobodnih aktivnosti, uz obavezno uračunavanje uticaja inflacije. Uporedo s tim, napravite detaljan plan prihoda. Stavite na papir sve potencijalne izvore priliva novca: osnovnu državnu penziju, ušteđevinu, sredstva iz dobrovoljnih fondova, kao i moguće prihode od izdavanja nekretnina. Ukoliko se bavite pisanjem, umetnošću ili publicistikom, procenite očekivane autorske honorare. Iako imate još čitavu deceniju pred sobom, pravo je vreme da analizirate sve opcije za generisanje prihoda (poput investicionih računa) kako bi vaša finansijska tranzicija bila stabilna.

3. Prilagodite raspodelu svoje imovine

Kako se penzionisanje približava, vaša investiciona strategija mora da se menja. Pojedini stručnjaci preporučuju prelazak na konzervativnija ulaganja s godinama, dok drugi podsećaju da je ključno zadržati prinose koji mogu da nadmaše inflaciju. Odaberite pristup koji odgovara vašim potrebama i vremenskim planovima. Dobro pravilo je da novac razdelite prema hitnosti: kratkoročna sredstva čuvajte u gotovini, novac koji će vam trebati za par godina uložite u obveznice, dok ona sredstva koja nećete skoro koristiti možete ostaviti u akcijama. Primera radi, u Hrvatskoj već postoji razvijena zajednica investitora koji ostvaruju odlične prihode ulažući upravo u fondove i akcije, piše Jutarnji.hr

4. Rešite se dugova sa visokim kamatama

Krediti i kreditne kartice sa visokim kamatnim stopama predstavljaju najveću pretnju za vašu ušteđevinu. Ukoliko ih imate, preporuka je da prioritet bude njihova što brža otplata. Što se ranije oslobodite ovakvih dugova, ostaće vam više novca koji možete preusmeriti direktno u fond za penziju.

5. Povećajte svoja ulaganja

Iskoristite svaku priliku da povećate svoja ulaganja u dobrovoljne penzione fondove, naročito ukoliko možete da iskoristite različite podsticaje, bilo da dolaze od države ili vašeg poslodavca. Ovaj potez će vam obezbediti znatno deblji penzioni saldo, a samim tim i mnogo manje briga o finansijskoj sigurnosti u trećem dobu.

6. Uskladite planove sa partnerom

Istraživanja pokazuju da finansijsko planiranje starosti može biti izazovna tema za mnoge parove. Neki supružnici jednostavno nemaju istu viziju o tome kako žele da provedu svoje penzionerske dane. Zato je neophodno da otvoreno razgovarate o zajedničkim prioritetima. Postavite jedno drugom ključna pitanja: Šta želimo da radimo u penziji? Šta nam je zaista važno? Koje ćemo sve troškove morati zajedno da pokrijemo?