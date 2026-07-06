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Građanin iz Barajeva požalio se Fondu PIO da, uprkos 27 godina radnog staža, prima penziju koja je svega oko 5.000 dinara veća od najnižeg iznosa, dok njegov kolega sa deset godina manje staža prima minimalnu penziju. Iz Fonda su objasnili kako se obračunava iznos penzije.

Penzija ne zavisi samo od radnog staža

Građanin iz Barajeva obratio se Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pitanjem kako je moguće da, nakon 27 godina radnog staža, prima penziju koja je svega oko 5.000 dinara veća od najnižeg iznosa, dok njegov kolega, koji je radio na istom radnom mestu i imao istu platu, ali deset godina kraći staž, prima najnižu penziju.

Iz Fonda PIO objašnjavaju da se mesečni iznos penzije određuje na osnovu više faktora, a ne samo dužine radnog staža.

Pravo na najnižu penziju

Kako navode iz Fonda, pravo na najniži iznos penzije imaju korisnici čija je obračunata penzija niža od zakonom garantovanog minimuma, bez obzira na broj godina staža ili visinu uplaćenih doprinosa.

To znači da duži radni staž sam po sebi ne garantuje znatno veću penziju.

Od čega zavisi visina penzije?

Iz Fonda PIO ističu da, pored dužine staža osiguranja, na visinu penzije značajno utiču i zarade, odnosno osnovica na koju su tokom radnog veka plaćani doprinosi.

Uprkos dugom radnom stažu, penzija može biti niska ukoliko su zarade korisnika bile ispod proseka ili su doprinosi uplaćivani na najniže osnovice.

Zbog toga je moguće da razlika između penzije osiguranika sa znatno dužim stažom i korisnika koji prima zakonom garantovanu najnižu penziju bude relativno mala.