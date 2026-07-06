Vesna Perinčić objašnjava i da troškove nekih taksi i kazni trgovci neće više moći da prebacuju na dobavljača ukoliko tako nije ugovoreno, ili da ih teraju da plaćaju bilo šta što nije u vezi s proizvodima koje im plasiraju.

- Ne mogu trošak postupanja po reklamacijama potrošača da prebacuju na dobavljača, jer potrošač nije u ugovornom odnosu s dobavljačem nego s trgovcem koji mu je izdao račun.