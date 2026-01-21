Slušaj vest

Kako je navedeno, javna rasprava o nacrtu zakona počela je 5. januara i traje do 28. januara, a tokom tog perioda zainteresovana javnost može da dostavi komentare, predloge i sugestije na predložena zakonska rešenja.

Značaj Zakona o trgovačkim praksama ogleda se u sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi i uspostavljanju fer i transparentnih odnosa između svih učesnika na tržištu – trgovaca, proizvođača, prerađivača i primarnih poljoprivrednih proizvođača.

Pojedini nameti koji su do sada predstavljali dodatni trošak za dobavljače i proizvođače biće ovim zakonom trajno zabranjeni, dok će neki biti dozvoljeni isključivo pod jasno definisanim i preciznim uslovima.

Nacrt zakona u velikoj meri je usklađen sa rešenjima koja se već primenjuju u Evropskoj uniji i uvodi jasna pravila, kao i precizne definicije dozvoljenih i nedozvoljenih trgovačkih praksi. Njegova primena trebalo bi da doprinese unapređenju funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i stvori uslove za stabilnije i transparentnije formiranje cena.

Iz Ministarstva poručuju da je Zakon o trgovačkim praksama deo šireg seta sistemskih mera usmerenih ka stvaranju zdravog i održivog poslovnog ambijenta, zasnovanog na savremenoj evropskoj regulativi i dobroj praksi, te pozivaju zainteresovanu javnost da aktivno učestvuje u javnoj raspravi i doprinese unapređenju zakonskog okvira u predviđenom roku.