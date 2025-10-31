Slušaj vest

Ministarka trgovine Jagoda Lazarević demantovala je medijske navode o četvrtoj izmeni uredbe, ističući da je Ministarstvo u stalnoj komunikaciji sa javnošću i da se pripremaju nove mere za poboljšanje tržišnih uslova. U intervjuu za TV NewsMax Balkans, Lazarević je naglasila i potrebu za novim zakonom koji će urediti odnos trgovaca i dobavljača.

„Čujem vrlo pogrešne interpretacije poslednjih dana koje prave konfuziju u javnosti i kod potrošača a koje su iznosili pojedini mediji i neka udruženja potrošača. Ta izneta, navodna, saznanja o četvrtoj izmeni uredbe nisu tačna. U ministarstvu se donose odluke, obaveštavamo javnost, konsultujemo se sa drugim državnim institucijama, što znači da sve što se u medijima pojavi kao „nezvanično saznanje“ je dezinformacija. Svaki put do sada, kada smo odlučili da izmenimo uredbu, iz Ministarstva smo to i saopštili. Nemamo posrednike u komunikaciji s javnošću. Ne isključujem da će biti još izmena Uredbe, jer pratimo tržište a Uredba je na snazi još najmanje četiri meseca, ali trenutno je ne planiramo", izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, gostujući u Jutarnjem programu TV NewsMax Balkans.

Ministarka Lazarević rekla je i da bi volela da ima živ diskurs sa delom stručne javnosti koja je glasna u kritikama a nekada je bila na državnim funkcijama bliskoj njenoj te da su svojevremeno mogli i sami nešto slično da urade po pitanju uređenja tržišta. „Lako je kritikovati“, konstatovala je Lazarević.

"Uredba se menjala u hodu, uvek kao naša reakcija na dešavanja na tržištu. Prva izmena desila se zbog reakcije trgovaca koji su pokušavali da nađu kreativna rešenja kojima bi zaobišli uredbu ili umanjili njen efekat. Naredna izmena se odnosila na "odmrzavanje" nabavnih cena voća i povrća, kafe i kakaa, zbog sezonaliteta i berzanskih kretanja a kako bismo izbegli nestašice. Ti proizvodi nisu izuzeti iz Uredbe, na njih se i dalje odnosi ograničenje marži, samo im nabavna cena neće biti zamrznuta cenu od 1. avgusta“, objasnila je ministarka Lazarević.

Ministarka Lazarević osvrnula se na poslednju, treću, izmenu uredbe kojom je regulisan odnos trgovaca i dobavljača.

„I pre sastanka koji smo u organizaciji Privredne komore Srbije, a na našu inicijativu, imali sa više od 50 dobavljača trgovinskih lanaca, znali smo da trgovci vrše pritiske na njih i odugovlače sa zaključivanjem aneksa koji treba da budu upodobljeni sa uredbom i ograničenjem takozvanih of rabata. To se nije desilo i mi smo reagovali na tu činjenicu. Sledeće nedelje, 6. novembra, u saradnji sa PKS, ponovo ćemo imati stastanak sa trgovcima, za koji su svih 29 trgovinskih lanaca dobili poziv, da vidimo da li ćemo biti partneri ili igrati ping pong. Biće im upućen i poziv da budu aktivno uključeni u izradu Zakona o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi, da budu involvirani, kao što će biti i dobavljači“, navela je ministarka Lazarević.

Ona je rekla da je taj zakon uveliko u izradi, te da zato u njegovu izradu Ministarstvo uključuje širi auditorijum, a ne samo državne institucije.

„Zakon će svakako ići i na mišljenje Evropskoj komisiji, što je ustaljena praksa. Želimo da zakon bude dobar i kvalitetan. Trebalo bi da bude donet u naredna dva-tri meseca, a urediće nejednakost u pregovaračkoj snazi, ceo sistem - od proizvođača do potrošača, kako bi se ispravile anomalije koje postoje i kako više ne bi bilo ucenjivačkog potencijala trgovaca prema slabijima. Svi ti nameti su i dovodili do značajnog rasta cena i pravili poremećaj na tržištu. On će biti izuzetno koristan i dovešće u red stvari koje su izmakle kontroli“, istakla je ministarka.

Lazarević je naglasila da je cilj svih ovih mera i zakona dolaženje do trajnog rešenja.

„To nam je cilj, da malo poguramo da se stvari dovedu u red da bismo bili interesantni novim igračima, ali i da oni dođu u uređeniji sistem. Ovde je način ponašanja tržišnih partnera drugačiji nego u zemljama EU, a volela bih da se i ovde ponašaju kao recimo u Nemačkoj, gde ratuju s nižim cenama a ne višim. To nije lako ali je izvodljivo. Mi pratimo promene, pogotovo u zemljama u okruženju, gde neki veliki igrači izlaze s tržišta, a neki ulaze. Mislim da je dobar momenat i imamo signale da će biti nekih razgovora, potencijalnih novih igrača na tržištu. Dobar je momenat kod nas za to“, rekla je Lazarević.