Slušaj vest

- Neki trgovinski lanci poštuju uredbu, dok su drugi ukinuli akcije, ali i dalje ne primenjuju pravila u potpunosti - navela je Jagoda Lazarević.

Kako je saopštilo Ministarstvo, inspekcija će nastaviti kontrole u narednim danima, dok se paralelno vode i razgovori sa trgovinskim lancima, proizvođačima i distributerima.

- Otvoreni smo za dijalog i pažljivo pratimo kako će se kretati cene. Takođe, razmatramo moguće izmene uredbe ako bude potrebno - dodala je ministarka za TV Pink.

Prema njenim rečima, set mera Vlade ima za cilj da poboljša životni standard građana i poveća kupovnu moć, kroz kombinaciju rasta penzija, povećanja minimalne cene rada i stabilizacije cena osnovnih proizvoda.

- Ne pričamo o luksuzu, već o stvarima koje moraju biti dostupne svima - istakla je Lazarević.

Ministarka je priznala da je proces primene uredbe složen i da nije popularan među trgovcima, ali da se Vlada fokusira i na zaštitu domaćih proizvođača.

- Bilo je pokušaja da trgovinski lanci vrše pritisak na dobavljače, ali smo uredbu prilagodili i pojasnili koncept rabata koji je ranije bio "ispod radara", a predstavljao je ozbiljan namet - rekla je ona.

Što se tiče efekata u prodavnicama, Lazarević je istakla da će jasnije promene u cenama biti vidljive tek nakon 15-ak dana od početka primene uredbe.

– Neki lanci su uredbu primenili ali su ukinuli akcijska sniženja, dok drugi uopšte nisu primenili pravila. Pratimo sve, a prvi realniji efekti mogu da se vide za dve do tri nedelje – dodala je ministarka.

Zaključak je da cene polako počinju da se stabilizuju, ali da je proces postepen i da će potpuni efekti uredbe biti jasniji nakon mesec dana primene.