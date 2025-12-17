Slušaj vest

U Beogradu je 17. decembra održan jubilarni 25. Beogradski ekonomski forum. Ovaj Forum je jedan od najznačajnijih regionalnih skupova posvećenih ekonomiji, investicijama i razvojnim politikama.

Ove godine je na čak osam panela okupio predstavnike države, međunarodnih institucija, privrede i naučne zajednice, sa ciljem da ponudi odgovore na ključne izazove rasta i konkurentnosti Srbije i regiona.

Preoblikovanje globalne mape

Prvi panel 25. Beogradskog ekonomskog foruma otvorio je diskusiju o prelasku ka multipolarnom svetu i ulozi Srbije u složenom međunarodnom okruženju. Fokus je bio na balansiranju interesa velikih sila, potencijalima investicija i strateškim prioritetima za Srbiju. Panel je moderirala Jelica Minić, članica Izvršnog odbora Evropskog pokreta u Srbiji, a učesnici su bili Dušan Kozarev, Gordana Delić, Vuk Velebit i Igor Novaković.

Gordana Delić, direktorka Balkanskog fonda za demokratiju pri Nemačkom Maršalovom fondu SAD, istakla je strateški značaj regiona i rastuće interesovanje EU i SAD.

"Povećani priliv investicija u infrastrukturu, logistiku i namensku industriju može podstaći ekonomski rast i otvaranje radnih mesta, ali dugoročna konvergencija zavisi od razvoja ljudskog kapitala. Ulaganje u znanje i veštine trebalo bi da bude centralna tema razvoja regiona", rekla je Delić.

Vuk Velebit, predsednik Pupin inicijative, naglasio je da Srbija mora da izađe sa jasnim porukama o spoljnoj politici i ekonomiji. On je posebno istakao važnost jačanja odnosa sa državama Evropske unije, koje donose najveći deo investicija i inovacija, dok interakcija sa Moskvom i drugim globalnim akterima treba biti strateški prilagođena.

Foto: EUpravo zato

Velebit je ocenio da postoji kontinuitet američkog pristupa Balkanu kroz različite administracije, sa znatno pozitivnijim pogledom Vašingtona na Srbiju nego pre petnaest godina.

Energetska nezavisnost Srbije bila je još jedna ključna tema: "Srbija ne sme da zavisi od jednog energetskog izvora. Diversifikacija energenata je presudna za stratešku stabilnost i dugoročni razvoj zemlje", poručio je Velebit.

Dušan Kozarev, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije, naglasio je da zemlja ostaje posvećena članstvu u EU, ali i tradicionalnim partnerstvima.

"Ostajemo strateški posvećeni EU, ali ne napuštamo prijateljstva iz vremena nesvrstanih. Otvaramo nove horizonte u Africi, Aziji i Latinskoj Americi, što donosi dobre tržišne i investicione prilike", rekao je Kozarev.

Takođe je potvrdio posvećenost inicijativama poput Berlinskog procesa i "Otvorenog Balkana", naglašavajući važnost slobodnog protoka ljudi, robe i kapitala.

Evropsko finansiranje: podsticaj razvoju Zapadnog Balkana

Na panelu, posvećenom ulozi evropskih finansijskih institucija u razvoju regiona, učestvovali su Damijen Sorel, šef regionalnog centra Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, Joanis Kirkinezis, potpredsednik i generalni direktor za Balkan kompanije Hill International, Danijela Gačević iz Saveta za regionalnu saradnju i Tomislav Knežević iz GIZ Srbije, dok je razgovor moderirao Dejan Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Sorel je istakao da Plan rasta EU "članstvo više ne ostavlja u sferi apstraktnih obećanja", naglasivši da "šest milijardi evra predstavlja konkretnu šansu za ubrzane reforme i postepeni ulazak na jedinstveno tržište EU", uz poruku da su snažne institucije i vladavina prava preduslov za održivi razvoj.

Foto: EUpravo zato

Regionalna saradnja kao oslonac rasta

Govoreći u okviru istog panela, Danijela Gačević, načelnica Odeljenja za programe Saveta za regionalnu saradnju, ukazala je na značaj Zajedničkog regionalnog tržišta, ocenivši da "regionalna saradnja nije politička fraza, već dokazano sredstvo za ekonomski rast".

"Akcioni plan Zajedničkog regionalnog tržišta ima potencijal da privuče privatni kapital i ubrza zelenu tranziciju, posebno kroz standard WB6 Green Force", poručila je Gačevićeva.

Srbija i EU: dugotrajan proces, ali strateški izbor

Na panelu posvećenom evropskim integracijama Srbije govornice su bile Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, i Pernil Daler Kardel, ambasadorka Danske, a panel je moderirao Toplica Spasojević.

"Ritam proširenja odgovara nivou sprovedenih reformi – odgovornost je i na državama kandidatima i na državama članicama", poručila je Halačeva, dodajući da "više nije pitanje da li EU želi Srbiju, već da li će Srbija iskoristiti prilike koje joj se nude".

Foto: EUpravo zato

Ambasadorka Danske naglasila je da je rat u Ukrajini vratio proširenje visoko na listu prioriteta EU, ocenivši da "nije pitanje da li će doći do novih proširenja, već kada".

Odliv mozgova – ekonomski i društveni rizik

Tatjana Matić, direktorka Fonda za razvoj Srbije, Jasmina Knežević konsultantkinja i osnivačica Belmedica, Nikola Pontara iz Svetske banke i Lev Ratnovski iz MMF-a, uz moderaciju profesora Nikole Makojevića, govorili su na panelu posvećenom zadržavanju radne snage.

"Problem odliva radne snage ne rešava se jednim potezom – potrebna je kombinacija stabilnih politika, razvoja i jasne strategije", poručila je Tatjana Matić, dok je Kneževićeva upozorila da "svaki odlazak lekara ili medicinske sestre predstavlja ozbiljan udarac za zdravstveni sistem".

Investiciona strategija i novi model rasta

Na panelu "Podsticanje rasta: kako investiciona strategija Srbije pokreće ekonomsku transformaciju" učestvovali su Vladimir Jumić, Mihailo Vesović (PKS), Oliver Lepori (JBAS) i Nikola Altiparmakov (Fiskalni savet), uz moderaciju Aleksandra Ljubića iz FIC-a.

Altiparmakov je ocenio da je "model rasta zasnovan na kvantitetu investicija iscrpljen", naglasivši da Srbija mora da pređe na "kvalitativni rast zasnovan na inovacijama i visokoj dodatoj vrednosti".

Energetska bezbednost i tranzicija

Panel o energetskim izvorima okupio je govornike iz nekoliko oblasti: Miloša Colića (OIE Srbija), Miroslava Gligorijevića (TITAN Cementara Kosjerić), Tomislava Mićovića (Udruženje naftnih kompanija Srbije) i Dragana Miloševića (GRAS), uz moderaciju Milana Parivodića.

"Dugoročno planiranje i diverzifikacija izvora energije nisu izbor, već nužnost", poručio je Mićović, dok je Colić istakao da je Srbija "napravila ozbiljan iskorak u obnovljivim izvorima, uz konkurentne cene energije".

Infrastruktura i tržište nekretnina

U fokusu panela o infrastrukturi bili su Zoran Blagojević (Viner Štediše osiguranje), Stilianos Tsoktouridis (Alumil) i Pavle Skerović (EXPO 2027), uz moderaciju dr Danila Furundžića.

"Osiguranje danas postaje ključni oslonac investicionog ciklusa, jer rizici više nisu izuzetak, već pravilo", poručio je Blagojević.

Inovacije i tehnološki razvoj

Završni panel o digitalizaciji i startap ekosistemu okupio je stručnjake iz struke Sašu Lazovića, direktora Fonda za inovacionu delatnost, Jelenu Begović iz Instituta za molekularnu genetiku, Anđelu Terzić iz Naučno-tehnološkog parka Beograd i Vladimira Mrkajića iz InoSens-a, uz moderaciju Vladimira Vasića.

"Mladi često rešavaju tehnički problem, ali bez biznis znanja to nije dovoljno za uspeh", poručila je Anđela Terzić, naglasivši da je upravo poslovno znanje "najveći izazov za startapove u Srbiji".